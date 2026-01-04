La victoria del Girona manda al Valencia a puestos de descenso

El desastre de Balaídos, donde el equipo de Carlos Corberán cayó por cuatro goles a uno, va a escocer a lo largo de la semana entre el valencianismo. El enésimo varapalo lejos de Mestalla abrió la puerta para que el Valencia CF terminase la jornada en zona de descenso, una puerta que aprovechó y por la que entró el Girona FC ganando en la tarde del domingo en Mallorca.

La victoria del Girona en Son Moix (1-2) ha devuelto al Valencia CF a la decimoctava posición de la Liga, es decir, dentro de los tres últimas plazas de la clasificación, las mismas que en la jornada 38 supondrán perder la categoría y jugar en la campaña 2026/27 en Segunda división.

Además, más allá del padecimiento de ver al Valencia en Vigo caer humillado, el domingo todavía trajo más disgustos para la afición blanquinegra. No solo el triunfo de los gerundenses en Mallorca. También la resurrección de los dos últimos, Levante y Oviedo. El conjunto 'granota' de la mano de Luís Castro, su nuevo entrenador, asaltó el Ramón Sánchez Pizjuán con un sorprendente 0-3 endosado al Sevilla FC. Y, dos horas más tarde, los ovetenses han rascado un punto en el feudo del Deportivo Alavés (1-1).

Peor imposible. Así ha sido la jornada 18 para los valencianistas. Del enfado y la decepción, sensaciones con las que acabó el sábado, se ha pasado al nerviosismo de verse nuevamente en descenso y comprobar como el equipo es incapaz de ganar un partido en LaLiga. No lo hace desde el 21 de noviembre en el derbi de Mestalla ante el Levante UD (1-0).

Los goles de los ucranianos Tsygankov y Vanat para el Girona en Mallorca envían al conjunto blanquinegro a la antepenúltima posición de la tabla y, sobre todo, dan mucho oxígeno a los de Míchel, que sufrieron hasta el final tras un tanto de penalti de Muriqi. Ahora, los catalanes son decimosextos con 18 unidades, dos más que las 16 del Valencia.