El Ciutat de València aúna fuerzas para vivir un 2026 en Primera División

No acompañó el día, pero no fue necesaria una mañana resplandeciente para que la afición granota acudiese en masa al Ciutat para ver a su Levante. Cualquier levantinista lo es independientemente del resultado y de la categoría, pero el subidón que provocó la victoria en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla no solo llenó las gradas del coliseo de Orriols de ilusión, sino que inundó de esperanza a una marea granota que sueña, más que nunca, con permanecer en Primera División.

Alrededor de 3000 aficionados acudieron al entrenamiento a puertas abiertas del Levante en el que no faltó absolutamente nada. Tampoco la felicidad ni la emoción de los más pequeños, que, a vísperas de la mágica Noche de Reyes, sintieron de cerca a unos ídolos que, tras asaltar uno de los feudos más imponentes del panorama futbolístico nacional, se ven plenamente capacitados para conseguir la salvación.

Sin Elgezabal, Brugué, Víctor García ni Koyalipou por lesión, ni con Etta Eyong por disputar la Copa África con Camerún, la sesión de trabajo arrancó a las 9:00, a las 10:30 se abrieron las puertas para que los seguidores presenciaran los últimos coletazos del entrenamiento y a las 11:00 proyectaron imágenes en los videomarcadores de la apoteósica victoria en Sevilla, con los aficionados celebrando la repetición de los tantos de Iker Losada, Carlos Espí y Carlos Álvarez y dándoles aliento a una plantilla que vio cómo su gente le dio una calurosa bienvenida a Luís Castro.

Motivos no faltaron. Los tres puntos de ayer, construidos desde la efectividad, el dinamismo y la resistencia, y bajo el mandato del portugués, han cambiado el pensamiento de una parroquia que ya no es tan pesimista. Si antes veía el vaso medio vacío, ahora lo ve con margen para que rebose. Porque, para un club acostumbrado a superar obstáculos, tres puntos de diferencia con la permanencia no son nada.

Cumpleaños y regalos para todos

Con una felicitación para Kervin Arriaga, que sopló las velas de su 28 cumpleaños, y un lanzamiento de balones y bufandas a la grada, finalizó una sesión en la que Morales se quedó firmando hasta casi las 13:00, equipo y afición aunaron fuerzas para pelear, con uñas y dientes, por la permanencia en Primera División.