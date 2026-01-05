La cuesta de enero del Valencia Basket

El Valencia Basket ha comenzado el año manteniendo el nivel de juego y resultados que está deslumbrando en la Liga Endesa y en la Euroliga, pero el calendario le ha puesto por delante un reto mayúsculo con un mes de enero cargado de partidos y una semana de máxima exigencia, con la visita al Estrella Roja a Belgrado, el duelo ante el Mónaco en el Roig Arena y el Valencia Basket - Unicaja que cerrará la semana el sábado a las 18:30.

Un partido que además tuvo que ser adelantado para cuadrar el lunes el aplazado ante el Casademont Zaragoza, por lo que los taronja acabarán jugando cuatro partidos en siete días a partir de este martes. Duelos en los que deberán defender su liderato en la Euroliga por un lado, mientras que ante Unicaja y Zaragoza, los de Pedro Martínez tienen la opción de alcanzar al Real Madrid al frente de la Liga Endesa si no fallan en ningún partido o en el caso de que los blancos tropiecen en su próxima visita al MoraBanc Andorra y los taronja logren al menos una victoria en sus dos próximos compromisos ligueros.

El propio Pedro Martínez define esta semana como "una de las más difíciles del año", pero recalca también que "es una semana muy bonita y nos gusta, así nos probamos". Un mensaje ambicioso de un equipo al que le gusta asumir grandes retos y que, pensando partido a partido, está siendo capaz de mantener su alto rendimiento pese a la dificultad de compaginar ambas competiciones.

Nate Reuvers y Braxton Key, ante Pierre Oriola en el duelo entre Valencia Basket y Baxi Manresa. / JM López

Tres partidos por semana

Pero al margen de la dificultad de la actual semana para el Valencia Basket, los taronja deberán afrontar otros tres partidos por semana hasta fin de mes, en una auténtica cuesta de enero para los de Pedro Martínez, que en la única semana en la que no tenían partido de Euroliga, deberán jugar también el partido aplazado de Liga Endesa.

Así, tras los dos primeros partidos del año ante el Surne Bilbao y el Baxi Manresa, el Valencia BC deberá jugar otros 10 partidos en 24 días todo un maratón que comienzan al menos con todos los jugadores disponibles y, por tanto, con la posibilidad de hacer rotaciones y administrar descansos para mantener la intensidad actual en cada partido.

Visita a los campeones de Euroliga y Liga Endesa

La próxima semana, tras el duelo del lunes ante el Zaragoza, visitarán al Fenerbahçe en la Euroliga y al Real Madrid en la Liga Endesa, los dos vigentes campeones de ambas competiciones. El 20 de enero recibirán al París Basketball y dos días después recibirán al Bayern Múnich, antes de acabar la semana a domicilio ante el Gran Canaria en la Liga Endesa. Los taronja cerrarán el mes el 29 de enero recibiendo al Maccabi en la Euroliga, aunque el mismo 1 de febrero volverán a jugar contra el Hiopos Lleida en la Liga Endesa.