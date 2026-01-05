Matarazzo lo tiene claro con Sadiq: Banquillazo sin minutos contra el Atlético
El delantero nigeranio fue convocado por el nuevo entrenador de la Real Sociedad, pero vio todo el partido desde el banquillo
Andrés García
Pellegrino Matarazzo ha dejado claro desde el primer partido de LaLiga que Umar Sadiq no entra en sus planes. El nuevo técnico de la Real Sociedad convocó al delantero para el encuentro contra el Atlético de Madrid, sin embargo no le ha dado ningún minuto este domingo contra los rojiblancos. El nigeriano vio todo el partido desde el banquillo.
El mercado avanza y el objetivo número uno sobre el que sigue trabajando el Valencia CF es Umar Sadiq. Corberán lo quiere, el entrenador de la Real Sociedad no cuenta con él y el jugador ha traslado a la entidad donostiarra su deseo de jugar única y exclusivamente en el Valencia. Hasta está dispuesto a rebajar su ficha en Mestalla. El problema es que no todo es tan 'fácil' como parecía hace dos semanas.
Corberán se marchó a las vacaciones de Navidad con la esperanza de tener a Sadiq disponible ya para el partido contra el Celta de Vigo de este 3 de enero. La realidad es bien distinta. La Real no tiene prisa por deshacerse del jugador (tiene todo un mes por delante) y ha iniciado las negociaciones con unas condiciones económicas que el Valencia entiende como inviables. Ahora mismo las diferencias entre las dos partes son peligrosamente importantes para la despesperación de Sadiq y Corberán.
Rival directo por la permanencia
La temporada pasada Sadiq llegó al Valencia un 4 de enero como primer fichaje con el mercado recién abierto. Este año los tiempos son distintos desgraciadamente para la entidad de Mestalla. Por aquel entonces el delantero llegó cedido hasta final de temporada con una opción de compra al término de la misma. El Valencia y la Real ahora trabajan en un traspaso o una cesión con opción de compra. Dos escenarios que a fecha de hoy mismo se ven complicados por las altas pretensiones del club donostiarra. Por si fuera poco, Real y Valencia se han convertido en rivales directos por la permanencia. Un factor que dificulta todavía más la operación.
