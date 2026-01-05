Valencia CF y Levante UD, en descenso: Un drama histórico

El miedo a bajar a Segunda División ha pasado de ser un objetivo a evitar a una realidad compartida en las carnes tanto de Valencia CF como de Levante UD. El combo de resultados de este fin de semana en el que los valencianistas cayeron el sábado por un contundente 4-1 en su visita a Vigo -una derrota marcada por los continuos errores en la zaga- y la victoria ayer del Girona en casa del Mallorca (1-2) dejan a los de Carlos Corberán antepenúltimos con 16 puntos. O lo que es lo mismo, en el primero de unos puestos de descenso de los que no sale el Levante UD, que pese a ganar al Sevilla con solidez (0-3) este domingo sigue con 13 puntos -aunque con un partido menos- en la 19ª posición. Una situación, la de estar a la vez en posiciones de relegación, nunca antes vista en una temporada ya avanzada de la máxima categoría.

El precedente

Porque pese a las trayectorías aparentemente cruzadas de ambos clubs en la actualidad, la estadística no miente. Más bien refleja un drama histórico para el fútbol de la ciudad. Analizando los registros de Primera, solo existe un momento en el que valencianistas y levantinistas han compartido hueco en el 'pozo' de la clasificación. El matiz, significativo, es que en esa ocasión no se había pasado de la jornada uno. Es decir, que el campeonato estaba en su tramo inicial y no se habían jugado 17 o 18 encuentros como cuentan los casilleros de enfrentamientos de los dos conjuntos.

En concreto, este precedente data de hace casi 20 años, de la primera jornada de la 2007-08, cuando las respectivas derrotas por 3-0 y 0-3 ante Mallorca y Villarreal de granotes y valencianistas hicieron a ambos equipos arrancar la temporada como penúltimo y último de la Liga. Una situación que se acabó en la siguiente fecha cuando el Valencia -aún de Quique Sánchez Flores, aunque luego llegaría al banquillo Ronald Koeman con el que se conquistaría la Copa del Rey al final de ese curso- se llevó por 1-2 el triunfo en Almería. Ese año, sin embargo, el Levante UD sí acabaría descendiendo. Lo haría como colista y con solo 26 puntos. Además, en otros cursos como en la temporada 1963-64 ese momento se rozó en jornadas consecutivas, pero no se llegó a consumar.

Luis Castro, en su primer partido en el banquillo del Levante UD. / EP/Joaquín Cordero

Momentos contrapuestos

Para evitar un nuevo revés, los levantinistas han llevado a cabo la contratación estas festividades navideñas del portugués Luís Castro como técnico. Una incorporación para el banquillo que, al menos en lo que a su primer partido se refiere, ha servido como un gran revulsivo. No en vano, la victoria por 0-3 ante los sevillistas -la tercera de la temporada y la segunda con un resultado más abultado tras la de Montilivi a finales de septiembre (0-4)- supone quedarse a menos de dos partidos de distancia del Girona con el encuentro aplazado contra el Villarreal todavía pendiente de disputarse. Y, de paso, abandonar también el 'farolillo rojo' de la clasificación.

Cada vez más cerca de ese último puesto, por el contrario, está un Valencia CF en plena crisis. Quitando los partidos de Copa en los que victorias como las del Sporting o el Cartagena servían como pequeños focos de esperanza, los de Corberán acumulan cinco enfrentamientos ligueros sin ganar -curiosamente, desde el derbi ante los levantinistas de noviembre- y tan solo suman tres triunfos en lo que va de curso. Unas cifras muy pobres -a las que tristemente se ha acostumbrado el conjunto de Mestalla en los últimos años- que obligan a llevar a cabo un cambio de tendencia urgente para evitar que el drama actual rumbo a Segunda se convierta en una realidad confirmada.