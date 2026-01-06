Lamine Yamal, ausente en el último entrenamiento del Barça antes de jugar la Supercopa

Lamine Yamal no ha participado en el último entrenamiento del Barça antes de jugar este miércoles la semifinal de la Supercopa. En la sesión de este martes en Yeda, en un campo anexo al estadio Rey Abdullah, el genio adolescente no se ha dejado ver, no al menos en el cuarto de hora abierto a los medios de comunicación.

Se trata del segundo entrenamiento que se pierde Lamine en una semana, ya ausente el día de Año Nuevo por una indisposición. Después, jugó contra el Espanyol, pero su ausencia en la sesión previa enciende las alarmas, a la espera de conocer más detalles.

Rueda de prensa accidentada

No dijo nada de su ausencia minutos antes Hansi Flick, durante una rueda de prensa de lo más extraña. La traducción simultánea no estuvo muy allá, así que no hubo preguntas ni en catalán, ni en español, ni en árabe, ni en ningún otro idioma que no fuera el inglés, en el que se maneja el entrenador alemán. Cosas que pasan. Aunque fue todavía más llamativo observar a un puñado de periodistas locales abalanzarse sobre el técnico al final para hacerse selfis con él y pedirle que le firmaran camisetas cuando la tormenta de preguntas terminó.

Nada de eso le cambió el gesto a Flick, siempre con una sonrisa preparada para lo que pueda suceder, sobre todo en una situación como la que vive su Barça, inmerso en una excelente racha de ocho victorias consecutivas y a 180 minutos de sumar un nuevo título a su palmarés.

Flick habla de Cancelo

Pero por delante de la Supercopa, del partido de este miércoles contra el Athletic, había un nombre propio que reclamaba el foco: Joao Cancelo. "No está hecho", quiso advertir Flick, a la espera de la oficialidad de la cesión de seis meses del lateral portugués procedente del Al Hilal, en la que se será su segunda etapa en el Barça.

"Hablamos de fichar a un central, pero es una buena opción para estos seis meses", ha valorado el alemán, consciente de que la situación económica del Barça obliga a conjugar las necesidades con las posibilidades. "Hablé con mi equipo y creímos que cuando Araujo esté de vuelta tendremos buenas alternativas para jugar de central. Tenemos que ser inteligentes con los fichajes".

A la espera de Araujo

Del uruguayo habló también, dejando la puerta abierta a que pueda estar disponible ya en esta Supercopa (ha viajado y ha participado en el entrenamiento previo), pero dejando caer de que lo más probable es que no lo haga: "Necesita tiempo, sentirse preparado. Depende de él".

Quien jugará con seguridad, así lo confirmó Flick, es un Joan Garcia que tomó la palabra en Yeda tras el monumental partido que realizó en su crispado regreso a Cornellà. No tenía ánimo ninguno de polémica el portero, ni sobre el recibimiento ni sobre el debate abierto en la portería de la selección. "El objetivo es trabajar cada día y seguir mejorando", se limitó a decir.