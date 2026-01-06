Un regalo de Reyes en Pelayo

Claudio, el marxaor de Alfarp, lo acertó de pleno en el Desafío. Lo acertó con aquel refrán de no cambiar sendas viejas por nuevas y apostando por De la Vega, que no es senda vieja pues lleva años entre la élite de nuestro deporte, pero acumula más batallas que el joven de Montserrat además de calidad exquisita con una izquierda curtida en la pared izquierda del frontón. Claudio, hombre sencillo y querido en su pueblo, visto su nombre en el periódico, siendo protagonista en tertulias de bares por sus dotes adivinatorias, nos ha enviado un escrito en el que recuerda que de enero a enero el dinero es del banquero…sentencia que supongo viene a recordar la necesidad de que proliferen este tipo de iniciativas que deben dejar contentas a las partes implicadas incluidos los aficionados. Los desafíos , por ley consuetudinaria se pactan a “tres montons”, es decir, a un tercio para el trinqueter, y dos tercios para los protagonistas deportivos. Claudio, en su vieja sabiduría, afirma en su escrito que apuesta por De la Vega, eso sí, con todos los respetos para el amigo Puchol II, que siempre hay que ser respetuosos con todos.

El Trinquet de Pelayo, con tanta historia a sus espaldas desde aquel 1868 que lo convierten en el recinto deportivo en uso más antiguo de Europa, se llenó como en cuarenta años no lo había hecho con el Desafío entre De la Vega y Alejandro. Las fotografías han sido una inyección de esperanza en el futuro. Las instantáneas son el espejo de la ilusión que despierta este deporte cuando se conjugan a la perfección el acierto del cartel, una promoción acorde con los tiempos de las redes sociales, las expectativas respecto a las posibilidades de un joven como Alejandro, frente a una enciclopédica figura como De la Vega, e incluso el acierto con las fechas navideñas elegidas. EL resultado deportivo no fue el esperado porque el de Almussafes lo bordó mientras el de Montserrat se derrumbó ante la magistral exhibición de su rival. Y es lo que afirma Soro III: “Alejandro es muy joven y necesita el recorrido necesario para explotar todas sus condiciones. Enfrentarse a De la Vega tiene su mérito porque está en plenitud de fuerzas y facultades…”

Ahora toca cerrar el programa navideño propuesto por Ribera con el duelo que enfrentará al vencedor del Desafío, De la Vega, contra Puchol II. Un verdadero regalo de reyes para cerrar las fiestas que con toda seguridad animará las gradas de Pelayo. Este duelo, entre dos pelotaris curtidos en circuitos de alto voltaje, es una prueba dura para Puchol II, jugador que ya venció en dos finales del Individual ante De la Vega, pero que necesita de un aliciente siempre necesario en la carrera de cualquier deportista: la motivación. Y este reto se la ofrece para, después de un periodo de lesiones, regresar a la primera línea de combate. Una victoria ante De la Vega sería estímulo para aspirar a recuperar el trono de campeón individual. Y una victoria del de Almussafes sería también la confirmación de Claudio como oráculo de prestigio que ríete del pulpo Paúl, aquel que predijo el triunfo de España en el Mundial.