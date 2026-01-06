Tosha Schareina: "Esto es sólo el principio"

El piloto valenciano Tosha Schareina (Honda) dio este martes 6 de enero un gran paso en sus aspiraciones por conquistar la victoria final en la categoría de motos del Raid Dakar. Schareina subió al podio provisional tras ganar la tercera etapa, la más larga con 422 kilómetros, y afirmó que "esto no es más que el principio". El valenciano se mostró muy feliz con su victoria pese a que fue una jornada complicada para él.

"Ha estado bien, no ha sido fácil, todavía había muchas piedras en el circuito", dijo el valenciano al terminar la etapa, a pesar de haber sufrido una aparatosa caída que no le permitió rendir al máximo.

No quiere lanzar las campanas al vuelo

Esta victoria le otorga una posición privilegiada para la etapa maratón de este miércoles 7 de enero, aunque tiene la mirada puesta en muchos factores. "Habrá que cuidar la moto y los neumáticos y luchar por los primeros puestos", dijo.

"Todavía pueden pasar muchas cosas, pero quiero estar bien presente en la pugna", finalizó el piloto valenciano que tras finalizar segundo en la general del Dakar 2025 ya sueña con luchar por la victoria este año. Schareina fue el más rápido este martes, lo que le instala en la tercera posición de la general a poco más de un minuto del líder, el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory).

El valenciano suma así la tercera victoria de su carrera en el Dakar, tras el prólogo de la edición de 2024 y la undécima etapa de la edición de 2025 en el Empty Quarter, y pese a una caida junto a un árbol demostró que de nuevo es uno de los claros aspirantes a luchar por la victoria final, que recayó en el corredor 'aussie'.

De momento es tercero a 1:13 de Sanders, al que aventajó en 3:28, y a tan sólo seis del estadounidense Ricky Brabec, también del equipo oficial Honda y ganador en 2024, que fue segundo esta jornada a 2:17. Queda casi todo el rally, pero todo apunta a que este trío será el que vuelva a ser el que se juegue el triunfo.

"El 'road book' era complicado, pero intenté atacar y he realizado una etapa limpia. Por supuesto, esto no es más que el principio y mañana correré en cabeza. Será el inicio de la etapa maratón, habrá que cuidar la moto y los neumáticos y luchar por los primeros puestos. Todavía pueden pasar muchas cosas, pero quiero estar bien presente en la pugna", comentó Schareina.