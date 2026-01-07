El Léleman Conqueridor Valencia ya conoce a su rival en octavos de la CEV Challenge Cup

El Léleman Conqueridor Valencia, que en el Día de Reyes se regaló el triunfo ante el Fino Kaposvár en el Nou Moles, ya conoce a su rival en los octavos de final de la competición europea CEV Challenge Cup.

Regalo de Reyes

El equipo valenciano se enfrentará al Norwid Czestochowa polaco en los octavos de final de la competición europea y tendrá el factor pista en contra, por lo que jugará el choque de vuelta como visitante.

Aunque no hay aún fechas oficiales en la web de la competición, el equipo valenciano da por hecho que el primer partido se jugará el 21 de enero en el pabellón municipal de Nou Moles en Valencia.

La vuelta será, en principio, dos semanas después en Czestochowa, una ciudad al sur de Polonia, situada entre Varsovia y Cracovia.

Ronda anterior

El Léleman Conqueridor accedió a esta ronda después de remontar la eliminatoria de dieciseisavos de final ante el Fino Kaposvár húngaro.

En la ida perdió por 3-2, pero esos dos sets conseguidos le permitían afrontar la vuelta de la eliminatoria con la posibilidad de pasar de forma directa si ganaban por 3-0 o 3-1 y no cedió ni un set en un partido muy disputado y completo. El equipo del italiano Emanuele Zanini ganó por 3-0 este martes en Nou Moles y el Léleman Conqueridor superó su primera ronda en una competición europea.