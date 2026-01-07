Pedro Martínez responde al presidente del Hapoel Tel Aviv tras una nueva provocación

La sanción que puso la Euroliga al presidente del Hapoel Tel Aviv, Ofer Yannay, "por faltar al respeto a otra persona en redes sociales", no ha impedido que el dueño del club israelí vuelva a provocar a Pedro Martínez a través de 'X' a la conclusión de la 20ª jornada de la Euroliga, en la que su equipo ha recuperado el liderato por la diferencia de average general a pesar de estar empatados en lo alto de la clasificación.

El Valencia Basket llegaba a esta jornada como líder con solo un punto de average más que el Hapoel, pero a pesar de imponerse al Estrella Roja en un impresionante partido de los taronja (89-106), el hecho de que los de Dimitris Itoudis derrotaran también al Dubai Basketball por una mayor diferencia de puntos (+25), permitió que los israelíes recuperaran de momento la primera posición, algo que quiso recordarle Ofer Yannay a Pedro Martínez.

"Hola Pedro, espero que hayas disfrutando de la primera posición durante unos días, pero estás sentado en mi lugar", le escribió en redes. A lo que el entrenador taronja no tardó en responder: "Tienes un mejor equipo y eres el mejor presidente de baloncesto del mundo. ¡Felicidades!.

Anteriores polémicas

Un nuevo cruce de declaraciones que tuvo su primer capítulo después de que el 22 de octubre, el técnico mostrara su intranquilidad por tener que viajar y jugar en Tel Aviv tras la decisión de la Euroliga de permitir al Hapoel y al Maccabi jugar de nuevo sus partidos como locales a partir de diciembre tras varios meses sin poder hacerlo

Unas palabras que no gustaron a Ofer Yannay, quien no dudó en mandarle un primer 'dardo' al técnico después aprovechando que el Hapoel ganó a los taronja en un Roig Arena vacío por la decisión de jugar a puerta cerrada por cuestiones de seguridad ante las protestas convocadas antes y durante el partido en los alrededores del pabellón.

El Roig Arena, con las gradas vacías ante el Hapoel al jugarse a puerta cerrada. / VBC

"No deberías estar muy tranquilo. Imagínate si es 1-4, tal vez el Valencia BC se piense contratar a un nuevo entrenador", le decía en respuesta a las declaraciones de Pedro Martínez.

Una provocación a la que Pedro tampoco tardó en contestar. "Hola, Ofer. Gracias por preocuparte por mi futuro, pero no te preocupes porque todo está bajo control... Salud y paz para ti y los tuyos".

Semanas después, tras conocerse la sanción de la Euroliga, el técnico se hizo eco de la misma de nuevo en 'X'.

Sanción al Hapoel en la Eurocup

La tensión con el Hapoel, sin embargo, se remonta ya a la pasada temporada, cuando la Euroliga multó al equipo israelí con 4.000 euros por los insultos de su afición al Valencia Basket en el Samarov Arena, tras un segundo partido de la semifinal en la que el Valencia Basket llegó a emitir un comunicado quejándose de la falta de seguridad y de los mencionados cánticos e insultos.