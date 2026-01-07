La 'savia nueva' del ciclismo valenciano coge fuerza en el pelotón

En el mundo del ciclismo, el cierre de un año natural y el comienzo de otro es sinónimo de llamativos cambios de maillots, stages de pretemporada y, por supuesto, el momento clave en el que se eligen esas primeras carreras en las que los ciclistas tratarán de brillar para dar alegrías a sus equipos, sean del World Tour -la máxima categoría- o de nivel continental. Todos ellos sirven como punto de partida para el pelotón internacional. Un bloque que la próxima semana dará sus primeras pedaladas oficiales de 2026, pero que también llega en esta ocasión con otra realidad. Y esa no es otra que una aumentada nómina de corredores de la Comunitat Valenciana.

Porque los números no mienten. Hasta 14 ciclistas valencianos, dos más que en 2025, pelearán en esta ocasión por las carreteras de todo el mundo. Y más de la mitad de ellos lo harán -además- sin haber cumplido aún los 23 años, formando así parte de esa 'savia nueva' que inunda, cada vez a una edad más temprana, este deporte. Y es que tres de ellos, sin ir más lejos, lo harán con la mayoría de edad recién cumplida.

Los nuevos nombres

Quizás el nombre más sonado de ellos sea el de Eric Igual (Lliria, 2007), campeón del mundo junior en pista el pasado verano en la modalidad de Puntuación y que da el salto desde el Picusa Academy al recientemente creado filial del Movistar, el Movistar Team Academy. Una escuadra de desarrollo -afirmaron desde el conjunto World Tour español- impulsada "con el propósito de fortalecer la base del ciclismo y facilitar la transición de jóvenes talentos hasta el máximo nivel". Asimismo, al filial telefónico llegará también un joven escalador como Javier Cutillas (Vall d'Uixó), quien esta pasada temporada se llevó algunas pruebas de un día en la Comunitat como el Trofeo Castillo de Onda o el Trofeo Junior Moixent, además de hacer varios 'Top3' en algunas vueltas nacionales.

Con 18 años también llegará al filial del NSN Cycling Team -antiguo Israel Premier Tech- el joven Enrique Maranchón (Caudete de las Fuentes) procedente del Picusa Academy y que destacó especialmente en 2024 en varias pruebas en tierras portuguesas, mientras que el último de los ciclistas que se sumarán al pelotón profesional en 2026 -corriendo para el Illes Balears de categoría continental- tras dejar la etapa amateur será Sergio Serrano (Vila-real, 2005).

Corredores sin cambios

Pero no solo habrá nuevas caras entre los equipos continentales. Héctor Álvarez (Benidorm, 2006) seguirá un año más en el equipo de desarrollo del Lidl-Trek tras rozar en 2025 el éxito mundial y europeo en categoría junior en sus batallas con otros talentos como Jarno Widar o Lorenzo Finn, mientras que a sus 22 años el sillero Iker Bonillo cambia el Euskaltel por el Feira dos Sofás-Boavista portugués.

Sin cambios de estructura se mantendrán, por su parte, una lista de ciclistas valencianos en la que se encuentran Joan Bou (València, 1997) y Jaume Guardeño (Altea, 2003) que siguen en el Caja Rural; Manuel Peñalver (Torrevieja, 1998) en el Polti; Sebastián Mora (Vila-real, 1988) en el Illes Balears; Eugenio Sánchez (Calp, 1999) en la escuadra filipina Victoria Sports y Víctor Martínez (Castelló de la Plana, 1985) en el Anicolor luso. Gonzalo Ariño y Marc Cabedo, por el contrario, son los dos únicos corredores de la Comunitat que no seguirán en equipos de las categorías profesionales de la Unión Ciclista Internacional (UCI) este año.

Juan Ayuso, ya con los colores del Lidl-Trek. / X

Más al máximo nivel

¿Y qué sucede al máximo nivel, en el World Tour? Pues que la mejora de posiciones del ciclismo valenciano también es una realidad. Por un lado, con el ascenso desde el filial al equipo senior del NSN de Pau Martí (Moixent, 2004) tras ganar en 2025 una etapa en la Volta a Portugal o la general de la Course de la Paix Grand Prix Jeseníky checa. Y, por último, con un Juan Ayuso (Xàbia) que protagoniza a sus 23 años uno de los grandes movimientos del mercado al dejar el todopoderoso UAE de Tadej Pogacar para aspirar a lo máximo como jefe de filas del Lidl-Trek.