Valencia CF: Así llegan al sorteo de Copa del Rey sus posibles rivales

El arranque de 2026 no ha traído nuevas alegrías al Valencia CF. Más bien todo lo contario. El club, con su derrota en Vigo y la victoria del Girona en Mallorca, ha caído de nuevo a los puestos de descenso. Una crisis, derivada de una racha en la que los valencianistas suman ya cinco jornadas sin conocer el triunfo en Liga, que exige a los de Carlos Corberán una reacción inmediata contra el Elche para salir de un drama histórico en el campeonato. Pero mientras ese crucial enfrentamiento llega, este miércoles la mirada se posa en otros horizonte. En concreto, los de un sorteo de octavos de la Copa de Rey (13.00 horas) en el que previsiblemente el Valencia se acabará midiendo entre el 13 y el 15 de enero a otro de los seis 'primera' supervivientes. Eso sí, sus posibles rivales también pueden salir de la categoría de plata del fútbol español.

Porque, como sucedió ya en la ronda previa, los equipos que participan esta semana en la Supercopa -Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic- tienen un condicionante obligado que les hará medirse a alguno de los cinco 'segundas' que siguen vivos: Burgos, Albacete, Deportivo, Racing y Cultural Leonesa, estos dos últimos verdugos en dieciseisavos de Villarreal y Levante, respectivamente. El equipo de Segunda que no salga en esos cuatro emparejamientos será, por tanto, uno de los rivales posibles de los valencianistas, que también sabrán este 7 de enero si jugará la próxima eliminatoria en Mestalla o fuera. Pero, ¿cómo llega cada equipo a este momento?

Los 'segundas'

De entre los componentes de la categoría de plata que aún están en liza, el Racing de Santander resulta el más llamativo. Líder de la liga gracias a su potencial ofensivo (43 goles en 20 jornadas), no pierde desde inicios de noviembre. Una racha de positivos resultados en la que se incluye también ese triunfo por 2-1 ante el Submarino de Marcelino García Toral. Junto a los cántabros, en la parte noble de la tabla, también está un Deportivo de la Coruña que comenzó disparado esta campaña, pero que en los últimos cuatro partidos suma tres derrotas y un empate. Pese a ello siguen en puestos de playoff de ascenso y vienen de eliminar al Mallorca en Copa.

Los otros posibles rivales, eso sí, se encuentran más abajo en la clasificación, aunque no por ello son retos menores. El Burgos, sin ir más lejos, ganó al siempre rocoso Getafe de Bordalás y, además, es el segundo equipo menos goleado de Segunda -20 goles en contra- pese a ubicarse en la décima posición. Más problemas atraviesas Cultural y Deportiva Leonesa y Albacete, inmersos en la pelea por evitar el descenso y que solo han sumado en cada caso un triunfo en los últimos cinco partidos. Eso sí, vienen de eliminar a levantinistas y Celta, respectivamente.

Los 'primeras'

Por el contrario, si se mira a Primera, un nombre destaca por encima del resto. Y ese es el del Betis. Los de Pellegrini se encuentran en puestos europeos -sextos- pese a la contundente derrota del pasado fin de semana en el Bernabéu (5-1). En el torneo copero, fueron verdugos del Torrent y, en la pasada ronda, del Real Murcia. A esas plazas continentales aspira el otro equipo valenciano superviviente del torneo del KO, el Elche, que en una sobresaliente campaña liguera suma 22 puntos y se ubica noveno en la tabla. En la ronda previa, superó al Eibar (0-1).

Las otras posibilidades para el Valencia CF en el sorteo son el Alavés, el Osasuna, la Real Sociedad y el Rayo Vallecano, que anoche superó al Granada (1-3) en la última eliminatoria que quedaba pendiente. En el campeonato liguero, todos se encuentran en la multitudinaria pelea por evitar la caída a la categoría de plata, una brecha con las posiciones de relegación que para los donostiarras es de dos puntos y para el resto, de tres. En lo que a la Copa se refiere, el Alavés se deshizo en la ronda previa del Sevilla, Osasuna hizo lo propio con el Huesca y, por último, la Real venció al Eldense.