El Valencia Basket aguanta la embestida local y se lleva la victoria en Lugo

El Valencia Basket despide la primera vuelta de la Liga F Endesa con una trabajada victoria en la cancha del Durán Maquinaria Ensino. Con 75-78 acababa un partido que se antojaba plácido para las taronja tras el los dos primeros cuartos y que acababa con una sufrida victoria.

El honor de anotar la primera canasta del partido racaía en Lekovic que ponía el 0-2 y la primera ventaja testimonial para las taronja. El Durán Maquinaria Ensino saltaba al parqué con Alicia Flórez jugadora del Valencia Basket cedida al equipo gallego como directora de juego. La taronja, ataviada con una aparatosa máscara protectora en la cara debido a una fisura en la nariz, marcaba un ritmo rápido buscando sorprender a la defensa taronja. El contraataque local daba frutos y con un 7-2 en el marcador, Rubén Burgos pedía tiempo muerto (minuto 3). Leo Fiebich, con un triple, rompía la zona local cortando la racha del Ensino. La solución estaba en el tiro exterior y Abdelkader lo demostraba con otro triple que daba la vuelta al marcador (7-8). El Valencia BC anotaba de 3 en 3 y Anderson se sumaba a la ofensiva exterior.

El juego intenso y la igualdad suplía la falta de acierto en el tiro en ambos equipos que se mostraban muy activos en defensa. Un nuevo triple de Anderson daba la primera ventaja clara para las de Rubén Burgos (10-16 min. 8). El festival de triples continuaba esta vez con Coffey: 10-19. El Valencia Basket empezaba a adueñarse del duelo. Con 14-21 para las taronja finalizaba el primer cuarto.

Dominio taronja

El Valencia Basket mantenía la concentración en los primeros compases del segundo cuarto en el que aprovechaba balones robados y con un juego vertical y muy efectivo se escapaba en el marcador (14-28). El Durán Maquinaria Ensino no encontraba ahora la forma de frenar a las taronja y se cargaba de faltas personales buscando cortar el juego visitante. El Valencia Basket sababa provecho de los tiros libres y de rápidos ataques mientras en defensa planteaba muchos problemas al conjunto gallego al que le faltaba acierto y muchas veces suerte bajo los aros para sumar puntos que se escapaban por poco. Kayla Alexander se ponía las botas desde la línea de tiro libre y hacía mucho daño a las locales dominando el rebote. A unos segundos para el final del segundo cuarto Fiebich, dolorida, se iba al banqillo tras recibir un golpe en las costillas aunque volvería a partido en la segunda parte sin problemas.

Con 32-45 se alcanzaba el descanso. El Valencia Basket tenía bien encarrilado un partido en el que la mayor calidad de la plantilla taronja, de momento, imponía su ley.

Tercer cuarto con dos caras

Ambos equipos saltaban a la cancha de nuevo apostando por un juego rápido del que salía más beneficiado el Basket al que favorecía el intercambio de canastas (37-55 mi. 23). El Valencia Basket seguía apostando por el juego exterior como principal arma. La renta taronja alcanzaba los 20 puntos 37-57 en el meridiano del tercer cuarto. Rubén Burgos seguía rotando el banquillo, distribuyendo esfuerzos entre sus jugadoras.

El Durán Maquinaria Ensino apretaba más en defensa y encontraba ahora más huecos para entrar a canasta logrando reducir la diferencia del Valencia Basket que pasaba de los 20 puntos a la mitad (52-62). El partido entraba en una fase clave, era necesario volver a rearmar la defensa y reencontrar la concentración en ataque. Ensino se crecía y creía en que aún era posible. Con esos diez puntos de renta para el Valencia Basket se acababa el tercer cuarto.

Final con sufrimiento

En los últimos diez minutos el Valencia Basket debía evitar que el Maquinaria Ensino volviese a acercarse. Las taronja no estaban dispuestas a hacer concesiones ante un equipo local que se apoyaba ahora sobre todo en Haidara para mantener viva la llama de la esperanza. Pero los minutos pasaban la renta taronja, lejos de disminuir, volvía a crecer (56-69 min. 34).

El Valencia Basket, acostumbrado a sufrir esta temporada, dejaba escapar la oportunidad de sentenciar el partido de forma contundente. Ensino no se rendía liderado por una Haidara imparable en la faceta reboteadora, y buscaba incansablemente bajar la barrera de los 10 puntos (64-74 min. 37) hasta que por fin lo lograban las locales con un tiro libre (65-74). Restaba 2:38 para concluir el partido.

Al Valencia Basket se le hacía largo el final del encuentro, el Durán seguía acercándose e inquietando a las taronja (67-74). Tocaba parar el partido y así lo hacía Rubén Burgos. 69-74, la renta seguía menguando. Lo único positivo para el Valencia Basket es que el reloj corría con rapidez. Faltaba un minuto pero el Valencia Basket seguía metiendo el miedo en el cuerpo a las de Rubén Burgos y lograba ponerse a tan sólo 3 puntos (71-74). Anderson daba tranquilidad con una canasta que valía oro y que estiraba la renta taronja a 5 puntos a falta de 44 segundos (71-76). Hasta tres opciones de tirro disponía el Ensino para volver a ponerse a 3 puntos (73-76). El Valencia Basket erraba en el rebote y daba demasiadas concesiones.

Dos tiros libres de Awa Fam ponían el 73-78 para el Valencia Basket a falta de 19 segundos. Aún tenía tiempo el Ensino de meter una canasta más pero el partido se acababa con trinunfo taronja: 75-78.