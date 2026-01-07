Valencia CF: Un partido inédito y copero en Burgos en pleno vía crucis liguero

El Valencia CF ha quedado, desde el pasado fin de semana, relegado a los puestos de descenso a Segunda. La situación, difícil para un equipo que parece haberse acostumbrado a vivir en una crisis permanente, ha obligado a los dirigentes a mover fichas para reforzar el equipo que dirige Carlos Corberán. Tanto que el fichaje del nigeriano Umar Sadiq ya está atado. Sin embargo, más allá de este particular vía crucis al que quiere poner solución el club blanquinegro el próximo sábado en su partido contra el Elche en Mestalla, los valencianistas siguen vivos en una competición ilusionante como la Copa del Rey. Una aventura en el torneo eliminatorio que, según el sorteo celebrado esta mañana en Las Rozas, llevará al Valencia CF a tierras burgalesas para el partido de octavos de final. Un encuentro que, además, será inédito.

Ascenso a Segunda en tres décadas

Porque los bombos -en un sorteo en el que los equipos de la Supercopa iban a quedar emparejados obligatoriamente a los conjuntos de la categoría de plata supervivientes- han designado que el rival de los blanquinegros -sin fecha confirmada aún entre el 13 y el 15 de enero- sea el Burgos CF. Entrenado por Luis Miguel Ramis, el club castellanoleonés -diferente a aquel Real Burgos que los valencianistas enfrentaron a inicios de los 90 en Primera- cuenta tan solo con tres décadas de historia. Sin ir más lejos, comenzó a competir en la temporada 1994-95, momento desde el que ha venido escalando categorías en el fútbol español hasta llegar a Segunda con un ascenso en el final de la temporada 2020-21. En ese camino, nunca se ha cruzado con los de Mestalla, ni siquiera en Copa.

Los jugadores del Burgos celebran un gol durante el partido ante el Getafe. / EFE/Santi Otero

En lo deportivo, a pesar de ser un rival de la categoría de plata, el conjunto burgalés no está exento de riesgos. La mejor prueba es que en la ronda previa, los de Luis Miguel Ramis ganaron en casa al siempre rocoso Getafe de Bordalás y, además, es el segundo equipo menos goleado de Segunda -20 goles en contra- pese a ubicarse en la décima posición en la clasificación. Capitaneados por el central Aitor Córdoba, una de sus piezas fundamentales esta temporada está siendo el mediocentro David González, que a sus 23 años se ha convertido en un elemento fundamental del esquema y, además, en el máximo anotador del equipo en Liga con seis tantos. En ese aspecto ofensivo, también resulta destacada la presencia del exgroguet Fer Niño. Además, cuenta con otro exjugador como Michu como actual director deportivo del club.

Resto de enfrentamientos

Pero los valencianistas, que jugarán previsiblemente en un El Plantío con temperaturas por debajo de los diez grados, no son el único equipo de la Comunitat que sobrevive. No en vano, en esta etapa del torneo también resiste el Elche, que se medirá al Betis en Sevilla. Todo para seguir redondeando una sobresaliente campaña liguera en la que los de Eder Sarabia suman 22 puntos y que les sitúa en plena pelea por las plazas que dan acceso a competición continental el próximo curso.

El resto de enfrentamientos de octavos de Copa, por su parte, serán: