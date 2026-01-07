El Valencia se enfrentará al Burgos en los octavos de la Copa del Rey

A pesar de que el torneo liguero se ha convertido en un vía crucis para un Valencia CF relegado a los puestos de descenso desde el pasado fin de semana, continuar vivo en la Copa del Rey nunca puede ser un objetivo a desechar para los de Carlos Corberán. Una misión, la de sobrevivir en la competición del KO, para la cual tendrá que superar la próxima semana al Burgos en El Plantío. Así lo ha designado el sorteo de los octavos de final celebrado este mediodía en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, que ha emparejado a los valencianistas con uno de los cinco equipos de Segunda que seguían vivos.

Eso sí, a pesar de ser un rival de la categoría de plata, el conjunto castellanoleonés no está exento de riesgos. La prueba es que en la ronda previa, los de Luis Miguel Ramis ganaron en casa al siempre rocoso Getafe de Bordalás y, además, es el segundo equipo menos goleado de Segunda -20 goles en contra- pese a ubicarse en la décima posición en la clasificación. Capitaneados por el central Aitor Córdoba, una de sus piezas fundamentales esta temporada está siendo el mediocentro David González, que a sus 23 años se ha convertido en un elemento fundamental del esquema y, además, en el máximo anotador del equipo en Liga con seis tantos. En ese aspecto ofensivo, también resulta destacada la presencia del exgroguet Fer Niño.

Más allá detalles estadísticos, este partido supondrá un enfrentamiento inédito en competición oficial para los valencianos. Y es que el Burgos CF, que comenzó a competir bajo esta nomenclatura en la temporada 1994-95 tras ser fundado, ha venido escalando categorías en el fútbol español en las últimas tres décadas hasta llegar a Segunda con un ascenso en el final de la temporada 2020-21. Trayecto en el que nunca se ha cruzado con los de Mestalla, ni siquiera en Copa. Además, cuenta con otro exjugador como Michu como actual director deportivo del club.

Elche y equipos en la Supercopa

Este choque para los valencianistas, eso sí, sale de un sorteo con condicionantes. Porque como sucedió ya en la ronda previa, los equipos que participan desde hoy en la Supercopa -Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic- celebrada en Arabia Saudí han sido designados para enfrentarse a alguno de los otros cuatro 'segundas' que seguían vivos: Albacete, Deportivo, Racing y Cultural Leonesa, estos dos últimos verdugos en dieciseisavos de Villarreal y Levante, respectivamente. Concretamente, el azar ha designado los siguientes enfrentamientos:

Deportivo-Atlético de Madrid

Racing de Santander-Barcelona

Cultural Leonesa-Athletic

Albacete-Real Madrid

Más allá de los equipos que disputan la Supercopa y del propio Valencia CF, el otro representante de la Comunitat que estaba en el sorteo -el Elche- también ha conocido cuál será su rival para convertirse en uno de los ocho mejores equipos del torneo. En concreto, el equipo de Eder Sarabia se medirá al Betis en Sevilla. Todo para seguir redondeando una sobresaliente campaña liguera en la que suman 22 puntos y que les sitúa en plena pelea por las plazas que dan acceso a competición continental el próximo curso.

Resto de enfrentamientos

Los otros partidos que cerrarán esta ronda de octavos serán: