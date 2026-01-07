De la Vega, el Nuréyev del trinquet

Visitar Pelayo en una cita especial como era la del duelo mano a mano entre De la Vega y Puchol II, envuelto en el papel de regalo navideño, conlleva la obligada y no menos complaciente tertulia con unos y otros. Llegan de pueblos lejanos, hombres y mujeres, abuelos y nietos, gentes de toda condición social, desde altas dignidades de la justicia hasta modestos pensionistas que hacen el esfuerzo de pagar una entrada para disfrutar del deporte practicado en su juventud. Llegan incluso desde Chiva. Naturalmente, estaba en primera fila, rodeado de admiradores Claudio de Alfarp que insistía en su pronóstico favorable a De la Vega, lo que, doy fe, hizo cambiar de opinión a más de uno de los cercanos a su asiento a la hora de apostarse cien euros. También saludamos a gentes de Loriguilla como Pepe Cervera que es un apasionado del juego del de Almussafes a quien sigue desde los tiempos en que este cronista- nos recuerda- lo comparó con Rudolf Nuréyev, hace ya una buena cantidad de años. Recuerdo que nos transportó a la impactante pegada que le vimos ejecutar con apenas quince añitos en un torneo de cadetes en Pelayo: restó una ferida desde el dau con la izquierda “per dalt” y la lanzó a la galería del marcador. Jugada que nos quedó impregnada en la memoria y con la que vaticinamos su exitosa trayectoria. Semejante recuerdo avivó las añoranzas de un aficionado de Carlet para reivindicar a Suret I, como uno de los grandes de la historia y que recurría a esa pegada para gozo de los puristas que en el trinquete son casi todos.

De esas anécdotas nos alimentamos mientras en el escenario mágico de las losas de Pelayo, Luis ejecutaba las más bellas estampas con una izquierda elegante y poderosa, capaz de atacar a los rivales y de anular las diabólicas “feridas” de Oltra. Ahí radicó buena parte de la cómoda victoria ante Puchol II que jugó a un alto nivel, que se peleó con la galería lateral donde metió varias pelotas que pudieron cambiar el signo de algunos juegos. El de Vinalesa no se rindió en otra prueba de su ejemplar entrega, pero hoy hay distancias entre De la Vega y los rivales.

Acabó el duelo con un 60 a 35 a favor de De la Vega, pese a perder los dos primeros juegos. La gente pudo disfrutar de la belleza plástica del “Nuréyev” de la pilota y reconoció la exquisitez de los rebotes de Puchol. Una gran entrada certificó el éxito de la iniciativa que, con toda seguridad se repetirá de una u otra forma en la próxima Navidad para disfrutar de lo mejor de nuestro deporte: sus pelotaris , verdaderos artistas, y las anécdotas que alimentan el orgullo de ser depositarios de tan rica herencia. Ah, que se me olvidaba: Claudio de Alfarp consolida su condición de oráculo del trinquet. Y no cobra un duro.