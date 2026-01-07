Zorío pide a María José Catalá que "publique" todos los contactos con el entorno de Peter Lim

Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF y máximo responsable de Marea Valencianista, ha pedido este miércoles a la alcaldesa de València, María José Catalá, una reunión para conocer de primera mano todas las reuniones presenciales, telefónicas -incluidos las llamadas y mensajes- u online, que los 29 concejales que aprobaron el convenio urbanístico del Valencia CF han mantenido con directivos, ejecutivos o representantes del club, de Meriton, de LALIGA o Peter Lim; desde que el nuevo equipo de gobierno se hizo cargo del consistorio. Todo ello, ha asegurado en un comunicado, para cumplir "la obligación de absoluta transparencia a la que están obligados tanto ella como el resto de concejales" que apoyaron la decisón en el pleno municipal de julio de 2024.

Reuniones convocadas

Entre las exigencias, Zorío también quiere saber "qué reuniones se convocaron -y sus asistentes- en despachos oficiales de la administración para presionar a los concejales díscolos con el objeto de torcer su voluntad y conseguir su apoyo en el pleno municipal" y "qué relación ha tenido la consultora Acento en esta cuestión". "La alcaldesa debe publicar las reuniones, llamadas y whatsapps con los representantes de Peter Lim", insiste recordando que "desde hace varios años, los miembros del consistorio deben publicar los encuentros que tengan con los agentes que sean considerados grupos de interés, pero también con los representantes de aquellos promotores inmobiliarios que estuvieran presionando al Ayuntamiento para sacar adelante un convenio urbanístico, como es el caso del Nuevo y Viejo Mestalla".

En su comunicado, el exdirectivo del Valencia CF recuerda que la edil de Transparencia del gobierno de Joan Ribó, Elisa Valía, "suscribió estas obligaciones municipales en 2022, antes de la llegada del gobierno de Maria José Catalá, y mucho antes de que su concejal de grandes proyectos se reuniera en secreto (no aparece en la agenda pública) con el representante de Peter Lim, Germán Cabrera, para negociar los términos del nuevo convenio urbanístico".

"Pruebas por escrito"

Del mismo modo, asegura tener "pruebas por escrito de que Peter y Kiat Lim han designado a Javier Tebas como la persona con la que debes hablar si estás interesado en comprar el Valencia CF. Ahora, es necesario saber si [el exconcejal de València, José Marí] Olano ha tenido contactos con Acento y si la consultora ha facturado al Valencia CF, a Meriton o al despacho de algún representante de Peter Lim, aquí o fuera de España”.