Los nombres propios del mercado de invierno del Villarreal CF

La inversión ya se hizo en verano. El Villarreal invirtió 100 millones de euros de sus ventas en la confección de una plantilla potente, con posiciones dobladas, para buscar una segunda clasificación consecutiva para la Champions, superar al menos la liguilla de la Liga de Campeones y para acercarse a las rondas finales de la Copa del Rey. Cierto es que dejaba una ficha libre (cerró la incorporación del recién llegado Thiago Fernández en julio), pero con el doble asterisco de los dos lesionados de larga duración. Willy Kambwala (disponible en semanas) y Logan Costa. No obstante, la prematura eliminación en el torneo del KO y un camino en la Champions que termina con la octava jornada le obligaba a aligerar la plantilla.

Lo esperado en las primeras salidas. Adri Altimira (con una participación reducida a la Copa del Rey) y Manor Solomon (secundario con Marcelino García Toral, además de disponer de una cláusula unilateral de salida) dejaron el Submarino, incluso, antes de que se abriera oficialmente esta ventana de incorporaciones. El lateral derecho se ha ido con la carta de libertad al Deportivo y el israelí, a su vez, ha vuelto a recalar a préstamo por el Tottenham en la Fiorentina.

Toda la plantilla a partir de febrero (menos Logan Costa). Una vez concluida la Copa de África (la Marruecos de Ilias Akhomach y la Senegal de Pape Gueye son cuartofinalistas), Marcelino contará con todos sus efectivos, a excepción del central caboverdiano (su regreso aún se cifra en meses). Al Submarino solo le quedaría LaLiga EA Sports: 18 jornadas (teniendo en cuenta que se pondría al día con el Levante, en la cita pendiente del Ciutat de València, el día 11 del próximo mes). Además, Willy Kambwala debería estar en disposición de semanas. De no haber nuevos movimientos, ni tampoco contratiempo en forma de lesiones, el preparador del Submarino trabajaría con 24 efectivos (sin contar a Thiago Fernández).

¿Qué jugadores podrían marcharse ahora?

Dejando a un lado los clausulazos, tan impredecibles como poco probables a día de hoy, uno de los nombres propios es el de Diego Conde, relegado a tercer portero. El madrileño ya estuvo en la rampa de salida en verano y ahora repite situación, aunque es reacio a marcharse. La cifra de pretendientes es larga, pero el guardameta, con contrato hasta el 2029, prefiere seguir de amarillo. También ha sonado la marcha de Ilias Akhomach (en su caso, con contrato hasta 2027), debido a la escasez de minutos. Sin embargo, hasta la fecha, no se contempla que ahora deje la entidad.

La incógnita Thiago Fernández. Es una apuesta a largo plazo del Villarreal (2031). Con todo, una 13 meses sin jugar, entre su grave lesión de rodilla y el ostracismo al que le sometió el Vélez Sarsfield. Lo que el club quiere, es que acumule minutos, así que lo más seguro es que sea cedido (con la clásica cláusula de penalización, para el equipo de destino, que llegue a unos mínimos pactados. De ahí que no haya tramitado su ficha todavía ante LaLiga. Si no se encuentra nada que satisfaga a club y futbolista, podría terminar la temporada en el filial, en Primera Federación.

La cuestión del lateral izquierdo. Sergi Cardona tiene contrato (y una cláusula de 15 millones), Alfonso Pedraza termina el 30 de junio y Carlos Romero (con una libertad tasada en 45 kilos). La idea pasa por que continúen dos de ellos la próxima temporada, pero bajo la dictadura del mercado. Desde Italia se da por hecho la incorporación de Pedraza a la Lazio. Sin embargo, el Villarreal no da por perdido al cordobés. No descarta, el Submarino, que el torrentí sea la bomba del verano, con varios clubs empezando a moverse para pagar la elevada cláusula.

Los otros que también terminan el 30 de junio

Ya hemos hablado de la situación de Pedraza. Además, hay otros dos futbolistas cuya vinculación concluye al cierre del ejercicio: Dani Parejo ni Thomas Partey. El protagonismo del madrileño ha bajado muchos enteros (no así su influencia); mientras que el papel del internacional ghanés está lejos de lo que se esperaba y, además, en noviembre afronta el juicio por los cargos de agresión sexual, lo que reduce sus opciones de prolongar su estancia en el Submarino.

Los otros expedientes abiertos. El Villarreal debe resolver el destino, como destino, de Álex Forés, en la rampa de salida del Oviedo (y de entrada del Leganés), algo parecido a los que le sucede a Ramon Terrats en el Espanyol. Y aunque son jugadores que no pertenecen ya a la disciplina del Villarreal, también mantiene el radar en Karl Etta Eyong (Levante) o Haissem Hassan (Oviedo).