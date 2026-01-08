Paco Cortés regresa al Levante UD

El Levante UD y la Cultural y Deportiva Leonesa han llegado a un acuerdo para que Paco Cortés finalice su cesión en el conjunto leonés y regrese a la entidad levantinista. El extremo, por tanto, vuelve al club para reforzar al equipo granota en este mercado invernal.

El jugador, tras su progresión por la Cantera Granota, debutó con la primera plantilla el 2 de junio de 2024 con tan solo 16 años. El pasado verano amplió su vinculación con la entidad levantinista hasta el mes de junio de 2028 y se marchó, en calidad de cedido, a la Cultural y Deportiva Leonesa. Con el conjunto leonés ha participado en diez encuentros oficiales, anotando tres tantos.

Paco Cortés se ha personado esta mañana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva para conocer al entrenador Luís Castro y a su cuerpo técnico y ponerse a sus órdenes.