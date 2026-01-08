Quique Setién denuncia la deuda que aún tiene el Villarreal

El exentrenador blaugrana, Quique Setién, habló de su corta etapa en el Barça que acabó con el fatídico 2-8 de la Champions ante el Bayern, una goleada que provocó su destitución como técnico blaugrana. Setién reveló que, por fin, ha conseguido cobrar todo lo que le adeudaba el club: "Ya se solucionó todo. El Barça tardó 3-4 años en pagarme, pero ya cumplieron con todos los pagos que me debían y ya no me deben nada. Ahora estoy esperando al Villarreal, que todavía no he cobrado nada y hace casi tres años, el tema está en el juzgado. Se le ha traspapelado al juez, que llevamos año y medio esperando sentencia", afirmó el cántabró al Larguero (SER), que reconoció que "no te esperas que estas cosas pasen en equipos tan grandes como estos".

Setién admitió que no se equivocó al ir al Barça, aunque le tocó vivir una época muy complicada y con pocos recursos económicos. Un fin de ciclo: "No me arrepiento de haber ido al Barça en lugar de Egipto. Es verdad que me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, en un momento en el que está ahora el Barça. Con gente joven, chavales ilusionados, con entusiasmo y con buen ambiente. Fue totalmente diferente, tristemente", indicó.

El técnico, que ha dejado recientemente la liga china también habló del enfrentamiento copero entre el Racing y el Barça: "El Racing se lo merece. Lo que está pasando en el Sardinero es extraordinario. El campo se llena, la afición está identificada con el equipo. Se han recibido dos golpes con los no ascensos, pero no perdemos la ilusión de volver. El Racing es el equipo que mejor juega de la categoría".

Por último, Setién lanzó elogios al Barça de Flick: "Los futbolistas son los protagonistas. Me parece que la influencia de Flick es muy alta. Es un hombre muy exigente y que la plantilla ha aceptado la propuesta que ha llevado. Aunque parezca una idea suicida a veces, le da mucho más al Barça de lo que le quita. Está haciendo un equipo joven que irá creciendo con el tiempo. Me parece un equipo muy solvente y me gusta”.