Ruy López, el extremeño que fue pionero mundial del ajedrez hace 500 años

Ruy López de Segura nació en Zafra en 1530. Desde joven se entregó a la Iglesia y fue clérigo presbítero, cargo con el que visitó Italia y diversos países de América Latina. De forma paralela comenzó a mostrar interés por el mundo del ajedrez, hasta alzarse como una de las figuras de referencia en este deporte durante los siguientes siglos, convirtiéndose en el primer campeón oficioso del mundo en este campo. Entre sus hallazgos más destacados se encuentran sus estudios sobre el ajedrez de forma exhaustiva, conocimientos que recoge en un libro reconocido como el más importante sobre tal juego durante dos siglos. Por este motivo, López es considerado por muchos historiadores el padre de la teoría del ajedrez.

Daniel Gragera detalla a la perfección, junto a su hermano Francisco, la vida y curiosidades del ajedrecista en Ruy López de Segura: La cara oculta del tablero, su última publicación, en la que recopilan más de cinco años de investigación de la figura de López. Un lanzamiento que se venía reclamando "desde el siglo XIX" por muchos historiadores que exigían una "escritura seria" de este personaje, tal y como señala Daniel.

Actualmente figura como vicepresidente de la Asociación Extremeña de Ajedrez y presidente de la Agrupación de Ajedrez de Ruy López de Zafra, de donde tanto él como su hermano llevan siendo socios desde 1995. Admite que a ambos se les despertó la curiosidad por esta figura de su localidad desde pequeños. "Siempre habíamos escuchado que Ruy López era una figura de renombre para el pueblo, pero que muchos datos suyos no eran correctos. Mi hermano y yo hemos sido muy inquietos, y desde ahí nos interesamos en documentarle bien".

Desmontando mitos

Un proyecto que pretende además desmentir bastantes datos atribuidos a la figura del zafrense. Los Gragera han conseguido revelar que López no fue ni obispo de Zamora ni consejero ni confesor del rey, tal y como se llevaba documentando durante décadas. El autor puntualiza que figuras de tanta antigüedad como las del ajedrecista caen erróneamente en ser definidas por "el boca a boca" entre generaciones: «Nuestro objetivo con el libro es desmentir todo aquello de él que no es real, y contar únicamente la verdad».

A partir de esta búsqueda constante, los autores han logrado reconstruir con precisión algunos momentos difuminados de la vida de Ruy. Entre ellos destaca el verdadero periodo en el que se celebró el histórico torneo de este deporte en la Corte madrileña —entre 1568 y 1570, y no en 1575 como se había repetido durante años—, así como el misterioso documento que afirma la victoria de un famoso ajedrecista italiano, Leonardo da Cutro, frente a López en un torneo en Roma. Tras desentrañar los dos libros italianos que abordan este suceso, Gragera afirma que no encuentran resultados registrados que evidencien dicha victoria del de Italia, y que el motivo principal de esta información no fue otra que "desprestigiar a España" en aquella época.

En busca de la verdad

Por este motivo, el escritor reconoce que han contado con un proceso muy exigente en cuanto a la adquisición de fuentes para el libro: "Hemos hablado con muchos grandes historiadores que nos contaban informaciones pero no nos facilitaban la fuente de dónde provenía, y nosotros no queríamos eso", destaca el de Zafra. Señala que, desde el siglo XVIII, muchos periodistas siguieron la tendencia errónea de limitarse a copiar las noticias, generando poca información y muy repetida: "La clave estaba en contar la mentira mil veces hasta que sea verdad y se la crean, y eso es lo que ha pasado un poco con Ruy López".

Entre las más de 100 instituciones implicadas en la investigación destacan la Biblioteca Pública de Cleveland, las bibliotecas nacionales de Francia, Portugal o Alemania, entre otras. Los hermanos Gragera han realizado el estudio en Zafra, iniciando el proceso con la adquisición de documentos en los archivos del municipio. Además, también han contado con información proveniente de la Biblioteca Nacional de Madrid. Daniel resalta esta ingente participación como un "factor determinante" para documentar la proyección mundial que tuvo la figura del jugador de ajedrez, así como la importancia de sus raíces extremeñas: "Ruy López a nivel mundial es muy conocido, sobre todo en Sudamérica. El problema es que en España no sabemos cómo vender lo nuestro, y si hablamos de Extremadura, mucho menos", sentencia.

¿Dónde vivió Ruy López?

Como hallazgo más importante de su investigación, destaca el descubrimiento de la verdadera residencia natal de Ruy López. En 1975 el municipio de Zafra instaló una placa en la actual Calle Tetuán, hasta que los hermanos demostraron que dicha placa conmemorativa se encontraba en un lugar erróneo. Finalmente, sus hallazgos ubicaron el hogar del jugador en la Plaza Grande de Zafra, logrando su cambio a dicho emplazamiento el pasado enero.

En apenas unos meses, el libro ya acumula cientos de copias vendidas en todo el mundo. Daniel Gragera señala que tras esta «gran acogida» su objetivo ahora es la publicación del libro en lengua inglesa, así como la realización de numerosos talleres y exposiciones relacionados con su exhaustivo análisis.

Del mismo modo, los hermanos reconocen que sigue pendiente un dato biográfico que no han podido documentar de su protagonista: su lugar y fecha de fallecimiento. Daniel deja este dato a modo de "llama encendida" para "pasarle la antorcha" al que venga detrás de ellos.