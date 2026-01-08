El valenciano Schareina pierde el liderato del Dakar y es sancionado de manera polémica y desproporcional

La doble jornada maratón concluyó este jueves con la quinta etapa en Hail, tras 371 kilómetros de especial, en la que lograron victorias parciales el estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing) en coches y el argentino Luciano Benavides en motos (Red Bull KTM), categoría en la que el valenciano Tosha Schareina perdió el liderato y fue sancionado con 10 minutos.

La doble jornada ha dejado como líderes al sudafricano Henk Lategan (Totota Gazoo Racing W2RC) y al australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM).

Guthrie celebró su victoria parcial tras verse beneficiado de una sanción de un minuto y diez segundos impuesta al español Nani Roma (Ford Racing), que había sido el más rápido esta jornada con cuatro segundos de ventaja sobre su compañero tras un tremendo 'esprint' en los últimos kilómetros.

El piloto catalán perdió ese primer puesto, que le hubiera supuesto su decimocuarta victoria de etapa en coches (tiene también 13 en motos) y se tuvo que conformar con el segundo a 1:06.

Carlos Sainz, también sancionado

El checo Martin Prokop (Orelen Jipocar) cerró el podio del día, a 2:14, y Carlos Sainz (Ford Racing) fue sexto, a 5:23, tras ser también penalizado con un minuto, y después de tener grandes problemas con el embrague, pero al menos pudo llegar, salvar una doble jornada maratón que podía haberle dejado fuera e incluso recortar distancias respecto a los primeros puestos.

Lategan continúa en cabeza pese a tener que abrir pista. El sudafricano fue decimosexto, a 12:43, justo por detrás de Nasser Al-Attiyah (Dacia), sancionado también con dos minutos, pero sigue líder de la general con 3:17 de ventaja respecto al catarí y de 5:38 sobre el sueco Mattias Ekstrom (Ford Racing), que precede a Nani Roma (está a 6:59) y a Sainz (a 8:33).

Las españolas Cristina Gutiérrez (Dacia) y Laia Sanz (Ebro) fueron decimocuarta y vigésima, lo que las sitúa en la general decimotercera y decimoséptima, a 23:59 y 46:12, respectivamente.

En motos se impuso Luciano Benavides, que emuló a su hermano Kevin, ganador en el mismo lugar en la octava etapa de 2024. El argentino se mantuvo firme durante toda la jornada en la vuelta de la etapa maratón con su KTM para ganar con un margen de 3:51 sobre el chileno Nacho Cornejo (Hero Motosports) y de 5:30 respecto a Sanders, mientras que el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda), que tuvo que abrir pista, se vio beneficiado por las bonificaciones y pudo ser quinto a 9:13.

Benavides, campeón de la quinta etapa del Dakar / redbullmediahouse

Sin embargo, un rato después de su llegada fue informado de que fue sancionado con diez minutos por no respetar la señalización en la salida del campamento y no hacer el paso obligatorio entre las dos banderas que marcaban la partida.

De esta manera Sanders pasa a comandar la general con 2:02 sobre al estadounidense Ricky Brabec, también del Monster Energy Honda, 5:55 sobre Benavides, Schareina baja al cuarto puesto a 11:59 y Cornejo es quinto a 18:38o.

Canet, ganador del prólogo y de la primera etapa, no pudo mantenerse en la pugna. Se tuvo que detener en el kilómetro 240 con un problema en el neumático trasero y perdió más de una hora tratando de arreglarlo al no poder recibir la ayuda de otro competidor, que le hubiera supuesto una sanción de seis horas. Pudo reanudar la marcha pero a un ritmo muy lento. De todas formas, dijo adiós a sus opciones.

Este viernes se disputará la sexta etapa entre Hail y Riad, con 331 kilómetros cronometrados y un largo enlace de 589, con protagonismo para las dunas.