Umar Sadiq, al IMED antes de firmar su contrato con el Valencia CF
Se espera que el club anuncie en breve de manera oficial su contratación hasta 2028
Javier Bengoa
Umar Sadiq llegó este miércoles a Valencia para empezar con las pruebas médicas que han seguido este jueves. Una vez certificado su buen estado de forma, se espera que el club anuncie de manera oficial su contratación hasta 2028. Carlos Corberán contará así con un refuerzo que estuvo cerca de llegar en agosto que incluso podría debutar este mismo sábado contra el Elche en Mestalla: "vamos a ver". El nigeriano, de pocas palabras a su llegada, aseguró que la rodilla está "perfecta" tras las pruebas físicas realizadas.
El ariete africano no se ejercitó junto a los que serán sus compañeros, pero se espera que este viernes, en la jornada previa al derbi, pueda estar con el grupo. La ausencia de Hugo Duro por acumulación de tarjetas es una baja importante al tratarse del máximo goleador del equipo, así como del único '9' puro con el que ha podido contar el técnico hasta la fecha, ya que otros atacantes como Lucas Beltrán o Danjuma son son tan rematadores.
Una tarea pendiente desde agosto
El mercado de fichajes del verano dejó varias tareas pendientes. Sin duda, la más importante fue la ausencia de un '9' puro y es que la 'operación Sadiq' quedó colgando a última hora tras fracasar el tira y afloja entre Valencia CF y Real Sociedad. Ahora, una de esas asignaturas pendientes ha sido recuperada tras cerrarse la incorporación del delantero nigeriano. Con el equipo en descenso, toda ayuda es poca y las buenas impresiones que dejó el atacante el curso pasado son suficientes para ilusionar, aunque sea en parte, a un vestuario y grada de Mestalla en serio riesgo de depresión.
