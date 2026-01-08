El Valencia activa la operación central

El Valencia CF ha activado la operación central. Tras el regreso de Umar Sadiq, la dirección deportiva fija ahora su objetivo en la llegada (ya sea vía cesión o contratación) de un defensor como prioridad. Si un central ya era una de las posiciones marcadas en rojo para el mercado de invierno, la lesión de Mouctar Diakhaby ha servido para activar el botón de máxima necesidad.

Diakhaby sufrió el pasado sábado en Vigo una lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha. El jugador podría tener que pasar por el quirófano, circunstancia que provocaría que dijera adiós a la temporada.

El central llegó al Valencia en el verano de 2018 procedente del Olympique de Lyon por unos quince millones de euros. En sus cinco primeras campaña disfrutó de cierta regularidad en la Liga, sumando más de 9,400 minutos, a una media de 1800 por temporada (unos 20 partidos completos).

Pero en la temporada 23/24, Diakhaby sufría una gravísima lesión de rodilla en un encuentro ante el Real Madrid. Hasta ese día había disputado catorce encuentro (1073 minutos). Tras más de diez meses de baja, regresó al final del pasado curso, anotando algún tanto. Este año se presumía como la pareja titular con Tárrega, pero pese a dosificarlo Carlos Corberán, sufrió una lesión muscular en Girona que lo apartó dos meses. Tras su recuperación y regreso al once, ha vuelto a lesionarse y todo apunta que para varios meses.

Partidos disputados por Diakhaby desde su llegada al Valencia CF / Transfer Markt

Diakhaby tiene contrato con la entidad de Mestalla hasta junio de 2027, a razón de unos cuatro millones de euros brutos por temporada. Es la segunda ficha más alta tras Gayà. De ahí que al Valencia CF se le abra una posibilidad para oxigenar su Fair Play. El reglamento de la Liga permite conceder la baja federativa a un futbolista cuya lesión sea superior a los cuatro meses. Es el comité médico de la Liga la que debe dar luz verde a esa baja.

El Fair Play

En el caso de que se autorice la baja federativa, que debe ser validada por el propio futbolista, la Liga permite destinar el 80% del salario que debe percibir el jugador a aumentar su Fair Play. Cabe matizar que ello no supone liquidez en caja sino incrementar la capacidad global de recursos para la plantilla. En ese caso, se ganaría el 80% de los dos millones que aún debe percibir en este caso Diakhaby, que rondaría los 1,6 millones. En todo caso, tendrá que ser Peter Lim el que dé luz verde a la cantidad de dinero que se destine para la llegada de un central.