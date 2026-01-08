El Valencia CF se fija en un joven costarricense para reforzar el lateral derecho

Con la llegada de Sadiq ya cerrada para la delantera, un nuevo nombre se ha vinculado en las últimas horas al Valencia CF para reforzar al equipo en este mercado de invierno. Se trata de Kenay Myrie, lateral derecho costarricense del Deportivo Saprissa, equipo más laureado del país 'tico' -y uno de los más emblemáticos de la Concacaf- del que salieron otros futbolistas como el portero Keylor Navas. Myrie, de 19 años, tal como ha avanzado el periodista tico Kevin Jiménez, habría despertado el interés del club de Mestalla.

19 partidos este año

Myrie ha disputado durante esta temporada 19 encuentros (1.217 minutos), repartidos entre la Primera División Apertura (doce encuentros), el Apertura Play-Off (cuatro) y la Copa Centroamericana. Además, ha anotado un gol.

Kenay Myrie, con la camiseta del Deportivo Saprissa. / Levante-EMV

Según el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Kenay Myrie rondaría los 800.000 euros, si bien hace un año era de unos 125.000. Al parecer, el Valencia trataría de buscar una fórmula similar a la que ya realizó con Warren Madrigal, también costarricense: cesión con opción de compra, si bien al final el delantero, que estuvo en el Mestalla, no llegó a quedarse en el club.

Renovado Foulquier, duda Thierry

El movimiento, más allá de si termina de concretarse o no, tendría sentido en una posición que ha tenido altibajos en las últimas temporadas. En ella, sin ir más lejos, el club valencianista apostó hace un año por la cesión de Max Aarons desde Inglaterra, un préstamo que se saldó sin éxito al solo disputar cinco partidos oficiales con el equipo. Pocas semanas después, en pleno verano, el Valencia anunció también la renovación de Dimitri Foulquier hasta junio de 2027 al considerarlo "un jugador importante y con una presencia constante aportando polivalencia, solidez y experiencia a la defensa".

La última pieza del puzle es Thierry Rendall, que desde el 1 de enero ha entrado en sus últimos seis meses de contrato. De forma oficial, todavía no ha trascendido si la intención del club es alargar su vinculación con el portugués. Eso sí, en rueda de prensa el pasado diciembre, Carlos Corberán aseguró que valoraba su evolución "como muy positiva". "La lesión de Foulquier le obligó a jugar antes de lo que me hubiera gustado por preparación y lo sufrió en sus primeros partidos, luego ha ido creciendo cada partido", afirmó antes de apuntar sobre la renovación que "el club hace su trabajo de manera independiente".