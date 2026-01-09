10K Ibercaja Valencia: Calles cortadas, recorrido, horarios y restricciones EMT

La '10K Valencia Ibercaja by Kiprun' celebra este domingo, 11 de enero, su décimo octava edición con el objetivo de batir los récords femeninos de España y Europa. La prueba, que ha batido su récord de participación con 16.000 inscritos, abre el calendario de carreras populares 2026.

En total, un conjunto de 18.000 atletas inscritos, entre los 16.000 de la 10K y los 2.000 de la 5K, inaugurarán el calendario de running del año. La 10K Valencia Ibercaja arrancará a las 9:30 horas del domingo, y se prevé que concluya alrededor de las 12:00 horas. El pelotón de atletas recorrerá ambas marginales del antiguo cauce del río Túria (entre los puentes de Fusta y de l’Assut de l’Or), la calle del General Elío, y las avenidas de Blasco Ibáñez y de Aragón. Por su parte, la 4ª edición de la 5K ‘Valencia Vamos’ se desarrollará entre las 8:15 y las 9:25 horas, y discurrirá por parte de este mismo trazado.

Presentación de la 10K Valencia Ibercaja by Kiprun / J. M. López

Cortes de calles

El desarrollo de la carrera supondrá afecciones a la circulación del tráfico, fundamentalmente en las dos marginales del antiguo cauce del río Turia y en los barrios de Mestalla y de l’Exposició. Se mantendrán carriles libres para el tráfico rodado en la marginal derecha del antiguo cauce del río Túria, entre el Pont de Fusta y la plaza de Tetuán. El Paseo de la Alameda (entre el Pla del Real y la plaza de Zaragoza) y sus vías transversales se cerrarán a la circulación desde las 6:00 horas del domingo, aunque, por cuestiones de montaje de la salida y meta, desde el sábado a las 15:00 horas se realizarán cortes parciales y estará prohibido estacionar en ambos laterales y la parte central desde el viernes a las 22:00 horas (entre el puente de las Flores y el de l’Exposició), y desde el sábado a las 8:00 horas (entre el puente del Real y la plaza de Zaragoza).

Afección a la EMT

Por su parte, EMT València ha planificado nuevos recorridos el sábado y domingo con motivo de la carrera. El sábado, por el montaje de la salida y meta en el Paseo de la Alameda, se aplicarán nuevas rutas en las líneas 6, 11, 16, 26, 70, 94 y 95 desde las 18 horas hasta la medianoche. En cuanto al domingo, día de la carrera, se establecerán nuevos itinerarios en un total de 22 líneas desde las 7 de la mañana con el objetivo de mantener el servicio público de transporte y acercar a las personas usuarias lo máximo posible a sus destinos. Las líneas C1, 40, C2 y 94 se suprimirán hasta las 11:00 de la mañana. Las nuevas rutas pueden consultarse en la página web de EMT y sus canales de difusión habituales. Las líneas 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 26, 31, 32 y 81 acercan a sus usuarias al inicio y meta de la carrera en el Paseo de la Alameda.