Dos bajas y una novedad para Corberán para recibir al Elche

Tras hacer el ridículo en Balaídos la semana pasada, el Valencia regresa a la competición y lo hace en Mestalla, recibiendo al Elche en un partido trascendental para el equipo de Carlos Corberán, al que solo le vale sumar de tres en tres en casa para empezar a salir de una situación que empieza a parecerse a la de la temporada pasada.

A lo largo de la semana, Corberán ha estado expectante por varios de sus futbolistas que estaban en duda por el virus gripal que ha azotado a la plantilla en los últimos días. Jesús Vázquez y Ugrinic han sido los dos futbolistas más afectados en los últimos días, aunque todo hace indicar que ya se encuentran en plenas condiciones.

Y es que, durante la sesión de entrenamiento de este viernes en la Ciudad Deportiva de Paterna, la última antes de medirse al Elche, todos los futbolistas a excepción de Diakhaby y Julen Agirrezabala se han ejercitado con normalidad, confirmando su disponibilidad, salvo contra tiempo de última hora, para el partido de este sábado.

Jesús Vázquez, ante el Celta / LaLiga

¿Ugrinic, de vuelta al once?

El futbolista suizo se perdió el partido contra el Celta precisamente por ese proceso gripal, un contratiempo en su crecimiento dentro del equipo porque venía de ser titular en el último partido de 2025, dejando sensaciones más o menos buenas. Ahora regresa al equipo y lo hace con opciones de ser titular en la medular al lado de Pepelu, que parece haberse ganado definitivamente el puesto de pivote titular. Quien podría quedarse fuera del once en favor de Ugrinic es Javi Guerra, que no atraviesa ni mucho menos por un buen momento.

Filip Ugrinic en el entrenamiento del Valencia CF / VCF

¿Repite Jesús?

Otra duda para el once está en el lateral zurdo. Ante el Celta jugó Jesús, cada vez con más protagonimo, aunque lo normal es que el capitán Gayà regrese a su lugar tras un partido de descanso.

Diakhaby, hasta la temporada que viene