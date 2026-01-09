Carlos Álvarez, optimista con la permanencia: "Pido que estéis en nuestro barco, podemos lograrlo"

Carlos Álvarez fue el hombre del día este viernes en clave Levante UD. El centrocampista granota atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa previa a una jornada en la que el equipo de Orriols, con su nuevo entrenador Luís Castro, tratará de darle continuidad a la victoria del Sánchez Pizjuán con otro triunfo, esta vez con el Espanyol como rival y el Ciutat de València como escenario.

Ante el Sevilla, Carlos Álvarez volvió a ser la estrella que necesita el Levante, cuajando un grandísimo partido que culminó con un gol, el tercero y definitivo del choque. El sevillano espera que esa victoria en el debut del nuevo técnico sea la base para encontrar la "regularidad que nos ayude a estar más cerca de nuestros objetivos". Además, habló de la llegada de Luís Castro y lo que les ha beneficiado, así como de su renovación y su estado en el Levante.

Carlos Álvarez en rueda de prensa / M. A. Montesinos

Valoración de la temporada del Levante UD hasta el momento

"Son situaciones que hemos tenido que gestionar dentro del vestuario. Nos hubiese gustado gozar de algo más de regularidad y estar en otros puestos, pero entendemos que la Primera División es difícil. Ojalá ahora encontremos esa regularidad que nos ayude a estar más cerca de nuestros objetivos".

La llegada de Luís Castro y los primeros días con él

"Cuando vienen los entrenadores nuevos, los jugadores cambian un poco la energía y esa forma de pensar. Si siempre hemos creído, cuando pasas por momentos malos, un nuevo entrenador te hace volver a creer y eso está siendo una de las claves. El míster viene a implantar su sello de identidad y lo que hemos visto nos ha beneficiado mucho. Cada uno de nosotros esperamos dar nuestra mejor versión, que nos acercará ese objetivo que todos deseamos en el club".

Luis Castro en su presentación / JOSÉ MANUEL LÓPEZ

Exigencias de Luís Castro en el Levante

"A nivel táctico tenemos otro tipo de idea. Somos un equipo que nos vamos a adaptar a cualquier situación de partido, pero sobre todo ser capaces de tener posiciones largas, instaurarnos en campo rival y manteniendo la línea defensiva lejos de la portería nos va a beneficiar. Sobre todo el míster ha insistido mucho en todos, tanto los que tenemos más o menos minutos, y el hecho de que tenemos que tener ese compromiso y tener la fe en el otro y confiar que lo podemos sacar".

Ajeno a su renovación, pero feliz en Orriols

"Lo he dicho mil veces y lo voy a volver a reiterar: soy feliz en el Levante. Estoy súper agradecido porque es el club que me dio la oportunidad de jugar al fútbol a nivel profesional y hoy puedo estar en Primera División. Por la otra parte, es algo que llevan mis agentes y tengo mucha suerte porque nunca me involucran estos temas hasta que no haya nada cierto. No tengo constancia sobre la renovación y estoy centrado en dar mi mejor versión porque creo que al equipo le puede beneficiar. Todos creemos y queremos sacar esto adelante". "El club y mis agentes siempre han mantenido esa sintonía y relación. Al igual que yo manifiesto estar feliz, por la otra parte también pienso que hay buenas relaciones".

Estado físico de Carlos Álvarez

"Hubo un momento en verano cuando tuve que parar que lo veía todo negro porque es una lesión bastante jodida y es verdad que nunca se me ha terminado de ir por completo. Trabajando con los servicios médicos del club y con otras personas fuera, hemos encontrado un punto que sin estar a cero de dolor, sí me beneficia para estar lo más a gusto posible. Es algo con lo que sigo conviviendo, pero mientras lo tengamos medianamente controlado me va a permitir estar con el equipo y estar más cerca de mi mejor versión".

Carlos Álvarez celebra su gol contra el Sevilla. / ADOLFO BENETÓ

¿Mediapunta o extremo?

"Yo estoy al servicio del equipo y del míster. Aunque suene repetitivo, si se me necesita en la derecha, ahí jugaré de la mejor manera. Por el centro también me siento muy cómodo, más arropado y más cerca del área que es donde puedo ser más determinante. Cada zona tiene sus beneficios y parte mala. Estoy contento de seguir contando con muchos minutos y de poder hacer un gol para que el equipo sacara una victoria importantísima".

Posibilidad de marcharse traspasado al Benfica en verano

"Como he dicho antes, tengo unos agentes que me lo hacen todo más fácil. Siempre hemos tenido claro que yo era jugador del Levante y que tenía que estar lo mejor posible con mi equipo. Lo importante era que los primeros partidos sacáramos cosas buenas, de no estar nerviosos y que las cosas se iban a resolver conforme lo que quisiera el club y los agentes. Soy feliz en el Levante y es una gran decisión haber seguido aquí".

¿Cree que puede salir en el mercado invernal?

"La verdad que estoy muy tranquilo. Estoy muy centrado en el equipo y más tras la victoria del otro día en Sevilla, se respira un buen ambiente de confianza, de creer en nosotros mismos. Estoy feliz y tranquilo y creo que va a seguir siendo así".

Próxima visita: Santiago Bernabéu

"Son momentos bonitos. Son estadios que ves por la televisión y sueñas con jugar algún día. Estoy como viviendo mi sueño, pero también soy consciente de que quiero jugar muchos años en este tipo de campos y salvar la situación con el equipo. Ojalá algún día sintamos la normalidad de visitarlos con el equipo. Estoy disfrutando como un niño y si somos capaces de encontrar una regularidad y ganar más, seremos más felices".

Calero, en rueda de prensa. / Miguel Ángel Montesinos

¿Cómo fue despedirse de Julián Calero?

"Siempre es duro porque el entrenador es la cabeza visible de un equipo. A veces los jugadores no hemos estado el nivel que teníamos que estar y es más fácil dejar de contar con una persona que con 25. Yo personalmente le transmití que gracias por contar conmigo en todo momento, que gracias por hacerme jugador de Primera División y sólo tengo palabras de agradecimiento hacia él. En el fútbol profesional es quien ha sacado i mejor versión y si hoy soy este futbolista es gracias a él".

¿Confianza en la permanencia? Mensaje a la afición

"Soy una persona muy positiva, que trata de creer en mí mismo y mis compañeros. Mientras las matemáticas no digan lo contrario, estamos capacitados para sacarlo. Si encadenamos esa buena dinámica y los jugadores damos ese paso adelante, estamos capacitados para hacerlo. Pido que estéis en nuestro barco, que nos sigamos sintiendo arropados en los partidos en el Ciutat y que somos uno más. Hay que hacernos fuertes y no tener dudas. Si lo afrontamos con actitud positiva, estamos más cerca de conseguirlo".

Etta, con Camerún. / @AllezLesLions

Comunicación Etta Eyong durante su ausencia

"Al final queremos tener a todos nuestros jugadores aquí. Etta es un grandísimo jugador, con muchísimo gol y nos da mucho. Quiero que le vaya bien y si es feliz ganando con su país, quiero que gane. Pero la realidad es que cuando antes esté con nosotros, antes estará disponible para ayudarnos. Lo echamos de menos en el día a día por lo gran persona qué es y todo lo que nos aporta".