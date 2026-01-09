Diakhaby dice adiós a la temporada y Corberán pide un central

El central valencianista Mouctar Diahkaby ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito este viernes de la lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha, sufrida durante el partido ante el RC Celta de Vigo. La operación ha corido a cargo del cirujano ortopédico Ignacio Muñoz Criado y bajo la supervisión del doctor Pedro López, jefe de los servicios médicos del Valencia CF. El central valencianista permanecerá ingresado en las próximas horas en este centro hospitalario para control clínico evolutivo. Su baja ha provocado la reacción pública del entrenador Carlos Corberán: "es necesario firmar un central".

Con el paso por el quirófano Diakhaby dice adiós a la temporada. El central llegó al Valencia en el verano de 2018 procedente del Olympique de Lyon por unos quince millones de euros. En sus cinco primeras campaña disfrutó de cierta regularidad en la Liga, sumando más de 9,400 minutos, a una media de 1800 por temporada (unos 20 partidos completos). Pero en la temporada 23/24, Diakhaby sufría una gravísima lesión de rodilla en un encuentro ante el Real Madrid. Hasta ese día había disputado catorce encuentro (1073 minutos). Tras más de diez meses de baja, regresó al final del pasado curso, anotando algún tanto. Este año se presumía como la pareja titular con Tárrega, pero pese a dosificarlo Carlos Corberán, sufrió una lesión muscular en Girona que lo apartó dos meses . Tras su recuperación y regreso al once, ha vuelto a lesionarse y se perderá lo que resta de temporada.

Partidos disputados por Diakhaby desde su llegada al Valencia CF / Transfer Markt

Aumento del Fair Play

Con la lesión, el Valencia busca ahora en el mercado, al menos, un central que acompañe a Tárrega y Copete, ya que Cömert no cuenta para Corberán. Para afrontar la operación, la entidad de Mestalla podría obtener algo de oxígeno para su maltrecho Fair Play precisamente gracias a la lesión de Diakhaby, que tiene la segunda ficha más alta de la plantilla tras Gayà. El reglamento de LaLiga permite conceder la baja federativa a un futbolista cuya lesión sea superior a los cuatro meses. Es el comité médico de la Liga la que debe dar luz verde a esa baja.

En el caso de que se autorice la baja federativa, que debe ser validada por el propio futbolista, LaLiga permite destinar el 80% del salario que debe percibir el jugador a aumentar su Fair Play. Cabe matizar que ello no supone liquidez en caja sino incrementar la capacidad global de recursos para la plantilla. En ese caso, se ganaría el 80% de los dos millones que aún debe percibir en este caso Diakhaby, que rondaría los 1,6 millones. En todo caso, tendrá que ser Peter Lim el que dé luz verde a la cantidad de dinero que se destine para la llegada de un central.

Corberán: "Hay que reforzarse"

Esta mañana, durante la rueda de prensa previa al partido ante el Elche en Mestalla, Carlos Corberán ha reiterado que hay que "reforzar la plantilla", pero "trayendo jugadores no por dar bajas". En este sentido, ha reconocido que "es necesario un central" y que tras que luego "el mercado te va diciendo qué requieres". El propio técnico ha revelado que la lesión de Diakhaby le tendrá alejado cuatro meses de los terrenos de juego y ve "difícil" que lo vuelva a hacer esta temporada.