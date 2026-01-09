El Copenhague se adelanta al Valencia CF por Kenay Myrie: Acuerdo cerrado

El Deportivo Saprissa ha llegado a un acuerdo con Copenhague de Dinamarca para el traspaso de una de sus joyas pretendida por el Valencia CF: Kenay Myrie. El club costarricense recibirá en torno a un millón de dólares y además mantendrá un 15% de los derechos del lateral derecho, tal y como ha avanzado La Nación. El club danés se ha adelantado al club de Mestalla, que pretendía cerrar la operacion con una cesión con opción de compra, un tipo de operación que el Valencia CF conocía bien tras el precedente de la llegada de Warren Madrigal.

"El plantel que contará con Myrie es el Copenhague de Dinamarca, club en el que brilló una leyenda saprissista en el pasado: Christian Bolaños, quien hasta disputó varias ediciones de la Liga de Campeones de Europa con los daneses. De momento no trascendió cuándo se va a incorporar el lateral -de 19 años- al club nórdico", informaba La Nación.

El lateral costarricense ya es un fijo en el primer equipo de Saprissa y, pese a su juventud, ha dado un paso adelante notable esta temporada. En el curso 2025/26 acumula 19 partidos oficiales, con cuatro goles y tres asistencias, cifras poco habituales para un defensor y que reflejan su enorme capacidad ofensiva. Además, ya ha debutado con la selección absoluta de Costa Rica, un detalle que refuerza su condición de futbolista en claro crecimiento.

Estaba en la agenda de Paterna

Desde hace meses, el Valencia manejaba informes sobre él. No es una irrupción improvisada: el seguimiento es continuo y se apoya, además, en la buena relación institucional con Saprissa y en el precedentede Warren Madrigal, aunque este no gozase de oportunidades en el primer equipo del Valencia CF. La ides era que formara parte del Mestalla con proyección de primer equipo.

Entre los laterales Sub-20 más completos

El Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) ha situado a Kenay Myrie entre los laterales Sub-20 más completos del mundo en su Scouting Report 2025. El informe, que analiza a futbolistas menores de 20 años fuera de las cinco grandes ligas, destaca su rendimiento defensivo y ofensivo, su físico y su impacto en el juego. El jugador del Deportivo Saprissa ocupa la octava posición del ranking, con una valoración de 75,3 sobre 100, confirmando su proyección internacional.