Marcelino se muestra expectante ante el mercado y considera secundaria su renovación

El técnico recordó que en el caso del Villarreal ya se han producido las salidas de Terrats y Solomon y que, por el momento, no ha incorporado a "nadie"

El entrenador del Villarreal, Marcelino Garcí­a Toral.

El entrenador del Villarreal, Marcelino Garcí­a Toral. / Andreu Esteban

EFE

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, admitió este jueves estar "expectante" ante el desarrollo del mercado de fichajes de invierno y aseguró que la renovación de su contrato, que finaliza el próximo mes de junio, es una cuestión "secundaria" en estos momentos. "Siempre que hay un mercado de fichajes el entrenador está expectante, porque he tenido la oportunidad de vivir que pueden surgir situaciones inesperadas", explicó el técnico asturiano, que reconoció que cuando un equipo funciona "lo que deseas es que no ocurra nada", aunque casi siempre se producen movimientos.

Marcelino recordó que en el caso del Villarreal ya se han producido las salidas de Terrats y Solomon y que, por el momento, no ha incorporado a "nadie". "El mercado nos irá diciendo", apuntó el entrenador, que admitió que en la plantilla existe una posición en la que puede "ir adaptando jugadores", aunque solo dispone de un futbolista específico para esa demarcación. "Ya veremos. El club decidirá lo que considere más oportuno para afrontar el segundo tramo de la competición, que es el definitivo, y veremos si hay más salidas o no", añadió.

Sobre su renovación

En relación a su continuidad en el banquillo del Villarreal, Marcelino afirmó que es una situación que no le preocupa "para nada" en la actualidad. "Cuando hay suficiente conocimiento por las dos partes tras, entre medias temporadas y completas, ocho años y una valoración de los rendimientos, si hay confianza absoluta para prolongar la relación, bien. Y si no, es mejor no continuar", reflexionó. El técnico recordó su anterior salida del club y señaló que el objetivo es "evitar a toda costa" que se repita una situación similar.

