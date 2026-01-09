Marc Márquez prepara su asalto al Mundial 2026 en el Aspar Circuit de Guadassuar

Marc Márquez ya está en marcha. El piloto español ha dado los primeros pasos sobre la moto en este inicio de 2026 con un objetivo claro: llegar en plenitud a una temporada en la que quiere seguir siendo protagonista absoluto del Mundial de MotoGP. Su regreso a pista ha tenido un escenario especial, el Aspar Circuit de Guadassuar, donde el campeón ha comenzado a dejar atrás meses de trabajo silencioso y recuperación. No es la primera vez que el nueve veces campeón del mundo visita el trazado valenciano para entrenarse. Márquez ha trabajado durante dos días, el jueves 8 y el viernes 9 de enero con el objetivo de ir recuperando sensaciones tras la operación de hombro que motivó que se perdiese el tramo final del Mundial 2025. Aunque los test oficiales aún no han empeza, Márquez ha podido rodar estos días con una Ducati Panigale V2 de calle.

Concentración de grandes pilotos en el Circuito Aspar

Lejos todavía de las exigencias de una MotoGP, Márquez volvió a sentir el asfalto en un entorno controlado, priorizando sensaciones y confianza. El test, realizado con una moto de producción, sirvió para comprobar la respuesta física tras el parón forzado al final de la pasada temporada y para reencontrarse con la conducción pura, sin presión ni cronómetro como protagonistas.

Márquez no ha sido el único que ha elegido el Aspar Circuit para rodar sus primeros kilómetros del año. Este viernes ha compartido pista con pilotos como su hermano Álex que se perfila como su principal rival en la lucha por el título Mundial de MotoGP 2026, Maverick Viñales, Michel Pirro, el hispano-colombiano David Alonso y el valenciano Ángel Piqueras que prepara su salto a Moto2 este 2026.

Aldeguer se rompe el fémur

La noticia negativa la ha protagonizado Fermín Aldeguer que en la jornada de entrenamientos del jueves sufría una caía en el Circuito Aspar y se fracturaba el fémur izquierdo. Su equipo, Gresini, ha informado que el murciano tendrá que pasar por el quirófano. El objetivo ahora es que pueda recuperarse a tiempo para iniciar el Mundial.

Primeras vueltas con prudencia y sensaciones positivas

El Aspar Circuit, habitual banco de pruebas para muchos pilotos profesionales, ha sido el lugar elegido para este primer contacto del año. Márquez rodó sin estridencias, acumulando vueltas y escuchando a su cuerpo, en una jornada marcada más por lo simbólico que por lo técnico. Volver a subirse a una moto en circuito suponía el primer paso real hacia la normalidad competitiva.

Objetivo 2026: regularidad, título y dar un paso más con Ducati

Con la vista puesta en los próximos test oficiales de pretemporada, Marc Márquez afronta 2026 con ambición renovada. Su gran meta es llegar en condiciones óptimas al arranque del campeonato en Tailandia el 1 de marzo para pelear desde el inicio por el título mundial, uno de los grandes retos que se ha marcado junto a su equipo.

La temporada se presenta exigente, con una parrilla cada vez más competitiva, pero Márquez confía en la evolución del proyecto con Ducati y en su capacidad para mantener la regularidad, un factor clave en las últimas campañas. Más allá de la velocidad pura, el foco está puesto en minimizar errores y maximizar resultados en cada fin de semana.

Un mensaje claro desde el inicio del año

Estas primeras vueltas en el Circuito Aspar no son solo un entrenamiento: son una declaración de intenciones. Marc Márquez ha iniciado 2026 con calma, pero con determinación. Sabe que el camino es largo y que el verdadero examen llegará en los test internacionales y en las primeras carreras, pero el mensaje es evidente: está preparado para volver a luchar.

El campeón ya ha arrancado el motor de una temporada que promete emociones fuertes. Y como tantas veces en su carrera, lo hace con la misma idea que le ha acompañado desde el principio: competir para ganar.