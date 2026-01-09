Así es la nieve inyectada, la tecnología que hay detrás de los esquiadores más rápidos

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 tendrán lugar del 6 al 22 de febrero, y desde hace meses, los mejores esquiadores del mundo compiten para conseguir sus billetes a la competición definitiva que nadie quiere perderse. Diariamente, pistas de esquí de todo el mundo se preparan para recibir este tipo de competiciones sin descuidar un solo detalle para permitir a los deportistas desplegar su máximo nivel. Sin embargo, se habla poco de la tecnología que hay detrás de los esquiadores más rápidos y de factores tan fundamentales como la preparación de las pistas para asegurar una competición justa y en condiciones.

La nieve en una pista de esquí de competición, especialmente para pruebas reguladas por la Federación Internacional de Esquí (FIS), requiere una densidad muy alta y una granulometría específica, a menudo denominada "nieve inyectada" o transformada, diseñada para soportar el paso de los esquiadores sin deteriorarse con el avance de la competición. “De no ser así, sería injusto para los esquiadores que salieran últimos. Es imprescindible que todos compitan con la pista en las mismas condiciones y eso pasa por la preparación de la nieve”, afirma Nacho Casau, uno de los maquinistas de Baqueira Beret con más experiencia en la preparación de las pistas de la estación tanto para esquí comercial como para competición.

Efecto hielo

En el caso de las pistas de competición, la nieve suele superar los 180 kg/m³, acercándose a menudo a la densidad del hielo para ofrecer una superficie dura, rápida y uniforme sobre la cual los esquiadores se deslizan más rápido y en condiciones estables del primero al último. Además, con la fricción de los esquís, la capa más superficial se funde y crea una película de agua sobre la que los esquiadores consiguen deslizarse más rápido. “Las pistas de competición parecen prácticamente pistas de patinaje, porque la nieve es tan compacta que parece hielo. Para lograr ese efecto se trabaja con procesos distintos a los que empleamos en las pistas comerciales”, explica el experto que recientemente ofreció una charla en el marco de las jornadas organizadas por la ACEM sobre la preparación de la nieve.

“En estas pistas, se inyecta agua a presión sobre la nieve, que luego se congela y se saca el aire, creando una base sólida que permite a los esquís agarrar sin hundirse”, afirma el experto. Esta nieve más dura, sin embargo, está desaconsejada para el esquiador promedio por ser demasiado “técnica y exigente”. Las pistas de uso público, habitualmente emplean nieve con una dureza de entre 80 y 100 kg/m³. A pesar de las exigencias genéricas de inclinación y dureza de la nieve, cada disciplina tiene también sus particularidades en lo que a tipo de nieve se refiere. A grandes trazos, se busca principalmente nieve dura y helada para Slalom (es la que proporciona el agarre máximo) y nieve polvo o mixta compactada para Gigante o Descenso porque permite mantener la velocidad y el carving.

A pesar de la importancia de la nieve, otro factor fundamental en el que cada vez las estaciones invierten más recursos para que la pista quede en buenas condiciones es la preparación que se hace de esta en verano. “Los movimientos de tierras se hacen en verano, igual que el despeje de las superficies. El espesor puede ser menor en pistas bien preparadas. El snowpark de Baqueira, por ejemplo, se preparó hace unos años con mesetas de tierra y luego se trabaja con nieve producida y precipitada a maquina y a mano, pero tener esas mesetas bien cuidadas en verano ahorra mucho trabajo y permite abrirlo mucho antes que en otras estaciones", asegura el experto.