Un duelo habitual que se estrena en el Roig Arena

Valencia Basket sigue con su maratón de partidos cada dos días y este sábado repite en el Roig Arena ante el Unicaja, el equipo al que más veces ha recibido en la Liga Endesa, aunque en este caso será el primer duelo en el nuevo pabellón taronja. La 47ª visita de los malagueños a Valencia (sábado 10, 18:30h, DAZN) supone un nuevo reto para el equipo de Pedro Martínez en cuanto a su capacidad de recuperación y su racha positiva como local en competición nacional ante un rival que ha sacado buenos resultados en sus últimos partidos en la capital valenciana. Sin embargo, en el precedente jugado esta misma temporada, fue el equipo taronja el que sacó el triunfo en la semifinal de la Supercopa Endesa por 87-93.

Los hombres de Pedro Martínez contarán con el apoyo de su afición para afrontar el que será su quinto partido en nueve días desde el inicio del nuevo año. En un duelo entre dos equipos que apuestan por la coralidad (son los dos únicos de la acb que no tienen a ningún jugador que llegue a los 22 minutos de promedio) y que son los que más asistencias reparten, la capacidad de generar segundas opciones con el rebote ofensivo del equipo taronja chocará con un Unicaja que es el mejor cerrando los rechaces que caen bajo su aro. Todos los jugadores están disponibles para este encuentro. Valencia Basket comienza esta jornada en la segunda posición de la Liga Endesa con un balance de 11-2.

El Unicaja se ganó con una inmaculada liga regular de la BCL el derecho a evitar las eliminatorias de play-in, por lo que ha tenido toda la semana para preparar un partido en el que intentará dar otro paso hacia sacar su billete para la Copa del Rey, aunque todavía no está en disposición matemática de sellarlo aunque se convirtiera en el primer equipo en ganar en el Roig Arena en competición nacional. El conjunto malagueño ocupa actualmente la octava posición de la acb con un balance de 8-6. El lesionado de larga duración David Kravish se mantiene como la única baja del equipo andaluz, por lo que el entrenador Ibon Navarro tendrá que dejar fuera a uno de los trece jugadores profesionales que tiene disponibles.

Braxton Key analiza el partido

El ala-pívot de Valencia Basket, Braxton Key, señalaba tras el partido del jueves que “definitivamente fue una derrota dura, pero hay que pasar página y estar listos para el próximo partido. Mónaco es un muy buen equipo, pero ahora nos viene otro buen equipo. Esa es la belleza de ser aficionado de la acb: siempre tienes que enfrentarte a buenos equipos. Unicaja vendrá con mucha energía para intentar hacernos un partido difícil. Hay que pasar página, ver qué hicimos mal, revisar el vídeo y luego estar preparados para lo que viene, que va a ser otro partido muy duro en el que contaremos con el apoyo de nuestra afición”.

En el último precedente, el encuentro de la jornada 27 de la Liga Endesa del curso pasado, Valencia Basket se impuso al Unicaja por 84-75 en el partido 1.000 de la Fonteta. Un enfrentamiento que dejará para la historia al equipo malagueño como el rival que más veces había visitado el feudo de la Avenida Hermanos Maristas para jugar un partido acb (empatado con el Real Madrid). Y que paró los precedentes jugados en la Fonteta en un balance definitivo favorable al Valencia Basket por 26-20. En la tarde del sábado, Unicaja jugará su primer partido en el Roig Arena y viajará a Valencia para enfrentarse a nuestro equipo en un partido de acb por 47ª ocasión. Una cifra que le vuelve a convertir en solitario en el equipo que más veces nos ha visitado en nuestro historial en la Liga Endesa.

Los dos equipos que más asisten

Dentro de los muchos alicientes que tiene el partido acb que más veces se ha podido ver en Valencia, está el hecho de ver enfrentarse a los dos equipos que más asistencias reparten en la competición. Valencia Basket lidera la Liga Endesa con 21,38 pases de canasta por partido, siendo también el mejor del torneo con un 60% de sus canastas siendo asistidas. Por su parte, Unicaja es segundo en este apartado con 18,64 asistencias y un 58% de sus canastas asistidas. Pero además de los puntos que comparten, será también muy interesante ver quien se impone en las virtudes contrapuestas. Valencia Basket lidera la Liga Endesa en rebotes ofensivos (13,77) y es el equipo que más porcentaje de segundas opciones captura bajo el aro rival (37,2%) mientras que Unicaja es el equipo que mejor cierra su rebote defensivo (controla el 75,1% de lo que no entra por el aro bajo su tablero), es el que menos porcentaje de puntos de segunda opción de sus rivales permite (sus oponentes solo le meten el 4,3% de sus puntos tras rebotes ofensivos) y tiene a dos jugadores entre los que más porcentaje de rebote defensivo controlan: Tyson Pérez es el primero con un 27% y Sulejmanovic el quinto con un 22%. Por otro lado, los hombres de Pedro Martínez son el equipo que más porcentaje de su anotación consiguen en contraataque (13,5%) pero los pupilos de Ibon Navarro son los que menos permiten a sus oponentes anotar en transición (los rivales de Unicaja solo pueden convertir un 6,2% de sus puntos en carrera).