Rodrygo, el salvavidas de Xabi Alonso

No tiene demasiados aliados Xabi Alonso en un vestuario donde quiso construir un liderazgo sólido. Una jerarquía que saltó por los aires con el cambio del clásico de Liga en el que Vinicius se rebeló contra una permuta que acabaría marcándole a él y a su entrenador. En esa lógica de ánimos cambiantes, la apuesta reciente más exitosa del vasco es la de Rodrygo. Con su tanto al Atlético le salvó la cabeza al hombre que más ha confiado en él en los últimos tiempos. Hoy cumple 25 años con una sonrisa.

De una sequía histórica a sostener a su entrenador

Hasta 281 días y 32 partidos se pasó Rodrygo sin ver puerta. El tanto llegó ante el Manchester City, una de sus víctimas favoritas. Un gol que llegó el pasado 10 de diciembre en una 'derrota moral' ante Guardiola que le permitió a Xabi Alonso seguir en el cargo. Curiosamente, el último rival hasta esa fecha contra el que había visto puerta en partido oficial el Madrid era el Atlético. Otro tanto en la ida de los octavos de Champions que acabaría valiendo una eliminatoria.

"Me alegro mucho por él, porque venía de un momento complicado también, en los que no había jugado tanto, y hoy ha sido un gran Rodrygo. Ha jugado muy bien, ha sido desequilibrante, ha marcado ese gol que es muy importante para él", reconocía después de un 1-2 frente al City desde el que el Madrid ha encadenado cinco victorias consecutivas. Una secuencia triunfal en la estadística que, sin embargo, no le ha quitado el aroma de ultimátum a Xabi Alonso.

Pero si el vasco sigue como entrenador del Madrid es gracias a Rodrygo. En Vitoria, le rescató con el 1-2 frente al Alavés. Frente al Sevilla dio una asistencia quirúrgica para Bellingham en un tanto que definiría el triunfo contra el Sevilla. Ante el Betis repartió dos pases de gol. Ante el Atlético tuvo un mano a mano claro tras un gran regate y acertó en un desatino defensivo de Le Normand para darle una vida extra a su entrenador.

Rodrygo es uno de los hombres más en forma del actual Madrid. Algo impensable a finales de mayo, cuando Xabi Alonso tuvo que responder, durante su presentación, sobre qué pasaría con él. En ese momento, el brasileño estaba más fuera que dentro de un club que, como en los últimos mercados, volvió a ponerle en el mercado. Aunque lo hizo a un precio de tres cifras que después fue bajando, sin ser alcanzable para ningún club razonable, a tenor de su rendimiento.

"Pasé un momento muy difícil a nivel personal"

"No he tenido aún una conversación con él, pero Rodrygo es jugador del Real Madrid. Yo hablaré con todos los jugadores del Real Madrid. Porque se merecen esa conversación, porque la necesitamos, porque nos tenemos que conocer. Rodrygo es un jugador espectacular, eso no lo voy a descubrir yo. Y le necesitaremos", le defendió en su puesta de largo Xabi Alonso. Fue titular en la puesta de largo del Mundial de Clubes y a partir de ahí desapareció.

Hasta se quedó fuera de una convocatoria de Brasil, con Ancelotti dándole por perdido a corto plazo. Nadie mejor que su exentrenador sabía lo que había pasado con un futbolista que vivió una mala última campaña, también en lo personal. "La verdad es que pasé por un momento muy difícil a nivel personal. Pasé mucho tiempo sin hablar con nadie. Fue un momento muy difícil. No estaba bien, ni física ni mentalmente. Eso me estaba afectando mucho”, confesó en una entrevista con 'As'.

Rodrygo ha vuelto a ver la luz, aprovechando, además, el declive de Vinicius, del que en un principio iba a ser simplemente su suplente por la izquierda. De regreso a la derecha, donde ha tenido que refugiarse por la competencia desde que despuntó en el Santos, se ha convertido en un jugador imprescindible para sostener a Xabi Alonso. El hombre que ha confiado más en él que el propio brasileño. Una complicidad y confianza que se mantienen.