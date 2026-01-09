Sadiq: "Estoy listo para jugar ante el Elche"

Umar Sadiq ha sido presentado oficialmente este viernes tras anunciarse anoche su fichaje por el Valencia CF hasta junio de 2028. El punta nigeriano ha afirmado que está “muy contento” por el regreso a la entidad de Mestalla al reconocer que “la otra vez que estuve aquí me sentí como en casa y eso me hizo insistir en querer regresar. Era mi deseo y el del club. Es un placer estar aquí”.

Durante estos meses, Sadiq ha asegurado que ha estado en contacto con varios jugadores de la plantilla a los que ha escrito mensajes “para desearles suerte antes de partidos”, unos encuentros que ha intentado ver en su mayoría. En este sentido, ha restado importancia a no haber podido venir en verano, pese a que el Valencia ha acabado abonando casi la misma cantidad que pedía la Real Sociedad por su traspaso en la anterior ventana de fichajes. “Estuve cerca de volver en verano, pero lo más importante es el ahora y que estoy aquí”, ha aseverado.

Su relación con Corberán

Respecto a su estado físico, Sadiq ha confirmado que está bien físicamente y “preparado” para debutar ante el Elche. “Estoy listo para ser titular, pero no es decisión mía”. En este sentido, ha reconocido que Carlos Corberán es el técnico que ha podido “sacar lo mejor de mí mismo”.