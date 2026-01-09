El Valencia CF homenajeará este sábado a Fernando Martín
El club realizará un acto privado en Mestalla antes del Valencia - Elche y se guardará un minuto de silencio
El Valencia CF rendirá este sábado un sentido homenaje a Fernando Martín, técnico del Valencia Femenino B fallecido en el naufragio de una embarcación turística en Indonesia.
El acto se realizará en los prolegómenos del Valencia-Elche que se disputa este sábado en Mestalla. Será un tributo institucional, de carácter discreto y privado, en la Sala Juan Sol del coliseo de la avenida de Suecia, donde el club suele oficiar este tipo de reconocimientos. Está prevista la asistencia de familiares de Fernando Martín, un hombre ligado a la Academia VCF desde hace una década.
En este sentido, también se guardará un minuto de silencio antes del pitido inicial del partido en recuerdo de Fernando Martín, así como de Enrique Collar, exjugador del Valencia y del Atlético de Madrid, del que fue capitán durante varios años. Igualmente se guardarán minutos de silencio en el encuentro de la jornada 14 de la Primera Federación Iberdrola entre el primer equipo del Valencia CF Femenino contra el CE Europa (domingo a las 12:00h) y en choque que el Valencia Mestalla disputará contra el Torrent CF de la 2ª RFEF, en el estadio Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna.
Los equipos de rescate indonesios localizaron el pasado domingo el cuerpo sin vida de Fernando Martín, desaparecido la tarde del 26 de diciembre, junto a su hijo Mateo y otros dos hijos de su pareja, tras el trágico naufragio en Indonesia del barco turístico en el que viajaba. Este viernes, se daba por finalizado el operativo para encontrar al niño valenciano de 10 años aún desaparecido tras dos semanas de búsqueda. La tragedia se salda con cuatro fallecidos: el propio Martín y tres hijos, y dos supervivientes, la esposa y una de sus hijas.
Una trayectoria ligada al fútbol
Fernando Martín era actualmente el entrenador del Valencia CF Femenino B tras una dilatada trayectoria en clubes entre Tercera y Segunda División B. Central duro pero con buen manejo de balón, dejó huella en los equipos en los que militó, que recuerdan la experiencia que aportaba en el vestuario y los consejos que daba a los más jóvenes. Martín construyó su carrera futbolística lejos de los grandes focos, en el fútbol semiprofesional. Pasó por las categoría inferiores del Valencia CF (desde el alevín hasta el juvenil), y formó parte del Benidorm Club de Fútbol, Cultural y Deportiva Leonesa, y Club Deportivo Alcoyano, entrenado entonces por José Bordalás, donde vivió uno de los periodos más estables de su trayectoria, entre 2008 y 2012, logrando el ascenso a 2ª A. Posteriormente, jugó en el Fútbol Club Cartagena, el Ontinyent CF, la Nucía y el Paterna CF donde colgó las botas en 2016. Un año después se hizo cargo del Infantil del club paternero donde recibió la llamada del Valencia CF donde ingresó en la Academia VCF como técnico del fútbol base en distintas categorías hasta que esta temporada se hizo cargo del equipo femenino B.
