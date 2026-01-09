El Valencia CF homenajeará este sábado a Fernando Martín

El Valencia CF rendirá este sábado un sentido homenaje a Fernando Martín, técnico del Valencia Femenino B fallecido en el naufragio de una embarcación turística en Indonesia.

El acto se realizará en los prolegómenos del Valencia-Elche que se disputa este sábado en Mestalla. Será un tributo institucional, de carácter discreto y privado, en la Sala Juan Sol del coliseo de la avenida de Suecia, donde el club suele oficiar este tipo de reconocimientos. Está prevista la asistencia de familiares de Fernando Martín, un hombre ligado a la Academia VCF desde hace una década.

En este sentido, también se guardará un minuto de silencio antes del pitido inicial del partido en recuerdo de Fernando Martín, así como de Enrique Collar, exjugador del Valencia y del Atlético de Madrid, del que fue capitán durante varios años. Igualmente se guardarán minutos de silencio en el encuentro de la jornada 14 de la Primera Federación Iberdrola entre el primer equipo del Valencia CF Femenino contra el CE Europa (domingo a las 12:00h) y en choque que el Valencia Mestalla disputará contra el Torrent CF de la 2ª RFEF, en el estadio Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna.

Fernando Martín / VCF

Los equipos de rescate indonesios localizaron el pasado domingo el cuerpo sin vida de Fernando Martín, desaparecido la tarde del 26 de diciembre, junto a su hijo Mateo y otros dos hijos de su pareja, tras el trágico naufragio en Indonesia del barco turístico en el que viajaba. Este viernes, se daba por finalizado el operativo para encontrar al niño valenciano de 10 años aún desaparecido tras dos semanas de búsqueda. La tragedia se salda con cuatro fallecidos: el propio Martín y tres hijos, y dos supervivientes, la esposa y una de sus hijas.

Una trayectoria ligada al fútbol