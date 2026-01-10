Atasco taronja y segunda derrota seguida en el Roig Arena

Pocas veces se verá a este Valencia Basket quedarse en 70 puntos si mantiene su dinámica de la actual temporada, pero este sábado se vio impotente para atacar con solvencia la defensa del Unicaja, en una tarde de malos porcentajes en el tiro y de una clara inferioridad en el rebote, que le acabó costando la derrota (70-76), La segunda consecutiva y la primera como local en la Liga Endesa tras caer el pasado jueves ante el AS Mónaco en la Euroliga.

Pedro Martínez recuperaba a los tres jugadores que tuvieron descanso ante el AS Mónaco el jueves en la Euroliga y dejaba fuera de la lista en esta ocasión a Isaac Nogués, Josep Puerto y Neal Sako. Sin ellos, el técnico apostaba de inicio por Jean Montero, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Nate Reuvers, quien abría el marcador y anotaba los cinco primeros puntos taronja (5-2).

Los taronja seguían sumando con sus interiores, con un 2+1 de Pradilla y un Costello que entraba antes de los tres minutos de partido junto a López-Arostegui para iniciar las habituales rotaciones. Badio no tardaba en responder después desde el 6,75 a un triple de Audige y aunque Tyson Pérez redujo diferencias antes del ecuador del primer cuarto, ya con el quinteto cambiado al completo, el Valencia Basket volvió a abrir brecha en el marcador de nuevo con sus pívots tirando del carro, con cinco puntos más de Costello y otros cuatro de Key, para poner la máxima diferencia del partido (23-13).

Jaime Pradilla, con 10 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias ante el Unicaja. / Eduardo Ripoll

Una ventaja que no se pudo mantener antes del final del primer cuarto tras un parcial de 2-8, con el acierto de Kalinoski, un Duarte que sumaba sus primeros puntos desde el 6,75 y Audige, que cerraba el parcial tras una canasta de Montero (25-21).

Errores desde el 6,75

De Larrea, el único taronja que no había jugado en los primeros diez minutos, salía de inicio en el segundo cuarto, en el que el marcador se apretó aún más con el acierto de Balcerowski, Djedovic y un Tillie que, con un triple a 5:39 del descanso, puso al Unicaja a solo un punto de los taronja (29-28).

El Valencia BC atravesaba el momento más complicado del partido, pero volvió a encontrar oxígeno desde el triple, con dos aciertos consecutivos de Darius Thompson y Braxton Key. El intercambio de canastas posterior mantenía la diferencia, aunque tras un tiempo muerto de Ibon Navarro a 2:30 del descanso, el Unicaja logró cerrar la primera parte con un parcial de 2-6 que ajustó el marcador hasta el 39-36.

Locales y visitantes erraban una y otra vez desde el 6,75 (24% y 22% de acierto respectivamente), pero los taronja lograron irse a vestuarios con una mínima ventaja a pesar de su 3 de 8 en tiros libres (38%) y de verse superado en la lucha por el rebote (19-28).

Kameron Taylor, en el partido ante su exquipo en el Roig Arena. / Eduardo Ripoll

Reacción visitante

Las defensas se imponían a los ataques en la reanudación, pero aun así, los taronja lograban ampliar diferencias por medio de Darius tras un robo y de Reuvers, con un mate tras rebote (43-36).

Sin embargo, el Unicaja reaccionaba en el ecuador del período, liderado por Balcerowski en el juego interior y por Audige en el exterior. Eso sí, fue un triple de Kendrick Perry, el que permitía a los visitantes ponerse por delante por primera vez en el partido a 1:42 del final del tercer cuarto, en los que eran los primeros puntos del estadounidense nacionalizado montenegrino.

Un golpe del que le costó sobreponerse a los taronja, que vieron cómo el parcial negativo aumentaba hasta un 0-11 que ponía el 50-57 tras una canasta de Sulekmanovic y un triple de Audige, que sumaba ya 15 puntos. Darius, desde el tiro libre, recortaba un punto antes del final del período (51-57), pero dejaba escapar otro en una noche aciaga para los locales desde el 4,60.

Último cuarto sin opciones

Los taronja se veían obligados a remontar por segundo partido consecutivo, pero la situación se complicó aún más al inicio del último cuarto, con Sulejmanovic, Perry y Djedovic desde el triple, ampliando la diferencia hasta un inquietante 54-66, a 6:26 del final.

El partido se ponía muy cuesta arriba, pero el Valencia BC no dejaba de creer y pese a una noche con malos porcentajes de acierto ene l tiro, logró meterse en el partido tras varias buenas defensas y canasta de Montero, Reuvers y Badio, que ponían a los de Pedro Martínez a cinco puntos (63-68), con 2:52 por delante.

El Unicaja, sin embargo, lograba anotar por medio de Tillie y un Audige que seguía siendo una pesadilla desde el 6,75, aumentando la diferencia a 10 puntos, a solo 1:48 del final. La remontada ya era prácticamente imposible, algunos aficionados empezaban a marcharse del Roig Arena y tras dos tiros libres de De Larrea, Perry puso la puntilla con un nuevo triple (65-76).

Ya sin tiempo de pensar en milagros, Pradilla y Taylor, desde el 6,75, reducían diferencias, pero ya no se pudo ir más allá del 70-76 con el que acabó el partido. Segunda derrota consecutiva en una semana infernal antes de afrontar el lunes el partido aplazado ante el Casademont Zaragoza, de nuevo en el Roig Arena.