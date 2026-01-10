El 'once' del Valencia: Corberán se aferra a la vieja guardia

El Valencia recibe este sábado al Elche en un partido que afronta por primera vez este curso en la zona de descenso y en el que se agarra a su mayor solidez en Mestalla y al efecto que pueda tener el regreso al club del delantero Umar Sadiq ante un Elche que se ha convertido en el equipo revelación de la temporada.

Los locales afrontan el partido desde la antepenúltima posición de la tabla, con 16 puntos, a la que cayeron tras la goleada del Celta en Balaídos (4-1) y la victoria del Girona sobre el Mallorca, mientras que el Elche es noveno con 22 puntos.

Para

El conjunto valencianista únicamente ha sufrido una derrota frente al equipo franjiverde, registrada en la temporada 1965-66 por 1-2, en Mestalla, que ha acogido 24 partidos ligueros entre ambos que se resolvieron con 16 victorias para el Valencia y 7 empates.

Pero en la actualidad la situación es bien distinta y el Elche llega en un gran momento para lograr su primera victoria en la capital valenciana, todo lo contrario que su rival, que no gana desde el 21 de noviembre, cuando se impuso 1-0 ante el Levante.

Además de los problemas en el juego que le han hecho volver a los puestos de descenso y estar en una situación similar a la de la pasada temporada, el Valencia no podrá contar con el portero Julen Agirrezabala, titular habitual y lesionado de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, ni con Mouctar Diakhaby, recientemente operado también de su lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna derecha.

Carlos Corberán tampoco podrá contar para el partido con su máximo goleador Hugo Duro por sanción, pero sí con el primer fichaje del mercado invernal, Sadiq Umar, que solo ha completado un entrenamiento con el Valencia antes del partido pero al que precede el buen rendimiento que ofreció en la segunda vuelta de la pasada campaña cuando llegó cedido. La gran incógnita es su titularidad.

El Elche, a pescar el río revuelto

El Elche afronta su segundo duelo autonómico consecutivo con el objetivo de sumar tras haber perdido la pasada jornada la condición de invicto como local al caer ante el Villarreal. El conjunto ilicitano confía en aprovechar la inestabilidad y crispación que rodea al Valencia para lograr su primer triunfo como visitante de la temporada y romper, además, una estadística negativa que se prolonga desde hace 53 años sin ganar un duelo autonómico fuera de casa en Primera División.

El técnico del Elche, Eder Sarabia, no podrá contar en Mestalla con el delantero exvalencianista Rafa Mir, máximo goleador del equipo con seis tantos, que sufre una lesión en el bíceps femoral, ni con el lateral Héctor Fort, cedido por el Barcelona, operado hace diez días de una lesión en el hombro. La principal novedad en el equipo ilicitano será el regreso del atacante portugués André da Silva, ausente en las últimas jornadas por problemas físicos.

Alineaciones confirmadas:

Valencia: Dimitrievski; Thierry, Tárrega, Copete, Gayà; Luis Rioja, Ugrinic, Pepelu, Diego López; Almeida y Lucas Beltrán.

Elche: Iñaki Peña; Chust, Affengruber, Bigas; Álvaro Núñez, Febas, Aguado, Neto, Valera; André da Silva y Álvaro Rodríguez.

Árbitro: Ortiz Arias

Estadio: Mestalla.

Hora: 21 horas.