Gritos de 'Corberán dimisión' en Mestalla

El empate del Valencia ante el Elche en Mestalla provocó pitos, pañuelos blancos y gritos de “Corberán, dimisión”, a la conclusión del encuentro. Las críticas de la afición también se centraron en los futbolistas con gritos de "jugadores, mercenarios".

El conjunto valencianista cosechó la enésima decepción en el coliseo de la Avenida de Suecia y no pudo superar a un Elche, con bajas y jugadores que reservó Éder Sarabia.

Con el empate, el Valencia concluye la primera vuelta en puestos de descenso, tal como sucediera la pasada campaña cuando llegó Corberán para tratar de salvar al equipo del descenso. El Valencia suma solo una victoria en los últimos trece encuentros.

Las protestas también se produjeron antes y después del partidos. Si a la llegada del bus del equipo fue recibido con pitos, a la conclusión en torno a 300 aficionados, la mayoría de la grada de animación, se concentraron en la Avenida de Suecia, y lanzaron gritos contra Peter Lim, el entrenador y los jugadores con proclamas como "Corberán dimisión" y "no vais a salir".

Corberán y la frustración

El propio Corberán en rueda de prensa ha eludido responder si se ve capacitado para sacar al equipo de la zona de descenso, y ha atribuido las quejas de la afición a la "frustración" por la marcha del equipo. También ha reconocido que su equipo ha merecido ganar y que se únicamente se centra en el próximo partido.