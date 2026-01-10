Gritos de 'Corberán dimisión' en Mestalla
El Valencia acaba la primera vuelta en puestos de descenso tras rescatar un punto a última hora
En torno a 300 aficionados se concentran en la Avenida de Suecia y gritan contra Peter Lim, los jugadores y el entrenador al acabar el partido
El empate del Valencia ante el Elche en Mestalla provocó pitos, pañuelos blancos y gritos de “Corberán, dimisión”, a la conclusión del encuentro. Las críticas de la afición también se centraron en los futbolistas con gritos de "jugadores, mercenarios".
El conjunto valencianista cosechó la enésima decepción en el coliseo de la Avenida de Suecia y no pudo superar a un Elche, con bajas y jugadores que reservó Éder Sarabia.
Con el empate, el Valencia concluye la primera vuelta en puestos de descenso, tal como sucediera la pasada campaña cuando llegó Corberán para tratar de salvar al equipo del descenso. El Valencia suma solo una victoria en los últimos trece encuentros.
Las protestas también se produjeron antes y después del partidos. Si a la llegada del bus del equipo fue recibido con pitos, a la conclusión en torno a 300 aficionados, la mayoría de la grada de animación, se concentraron en la Avenida de Suecia, y lanzaron gritos contra Peter Lim, el entrenador y los jugadores con proclamas como "Corberán dimisión" y "no vais a salir".
Corberán y la frustración
El propio Corberán en rueda de prensa ha eludido responder si se ve capacitado para sacar al equipo de la zona de descenso, y ha atribuido las quejas de la afición a la "frustración" por la marcha del equipo. También ha reconocido que su equipo ha merecido ganar y que se únicamente se centra en el próximo partido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Paterna sigue los pasos de València y propone declarar festivo el 16 de marzo para los escolares
- Los trabajadores de Ford en ERTE cobran dos veces las ayudas y deberán devolver algunas cantidades
- Indonesia anuncia el fin del dispositivo de búsqueda del niño valenciano desaparecido en el naufragio
- La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
- Andrea Ortuño 'dedicará su vida a ayudar a los demás' tras la pérdida de su marido e hijos en el naufragio de Indonesia
- La llegada de las empresas de la gigafactoría agota el alquiler en la zona norte de Valencia
- Los proveedores de VW preparan la llegada de 700 asiáticos para terminar la gigafactoría
- Indonesia anuncia el fin de la búsqueda del niño desaparecido en el naufragio