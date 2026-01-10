Luís Castro: “Quiero actitud, personalidad y corazón”
El técnico granota advierte que "hay mucho por hacer"
Luís Castro ha comparecidoen la rueda de prensa previa al encuentro que disputará mañana domingo el Levante UD frente al RCD Espanyol.
El técnico vivirá su primer compromiso en casa y ha apelado al apoyo de la afición para comenzar el partido sumando: “El Ciutat es un sitio importante para nosotros; juntos podemos conseguirlo”. Castro admite que el partido de mañana será diferente al del pasado fin de semana frente al Sevilla FC, pero ha dejado claro qué le pide a su equipo. “Quiero que la actitud, la personalidad y el corazón del Levante UD estén en el terreno de juego”, ha asegurado.
La importancia del encuentro ante el RCD Espanyol es evidente para el vestuario granota y el entrenador ha reconocido que el equipo debe estar muy concentrado para tratar de llevarse la victoria. “Para nosotros es un partido muy importante. Hemos ganado el último partido, pero el trabajo no ha terminado. Hay mucho por hacer y contra un buen equipo, uno de los mejores de LALIGA. Tenemos que estar al cien por cien en todo lo que el partido va a demandar”, ha señalado.
Luís Castro ha calificado el encuentro como “una final” y ha asegurado que así es como lo afrontan: “Si lo damos todo, pase lo que pase, estaremos tranquilos. Más contentos o menos, depende del resultado, pero tranquilos del trabajo que hemos hecho. Eso es lo más importante”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Paterna sigue los pasos de València y propone declarar festivo el 16 de marzo para los escolares
- Los trabajadores de Ford en ERTE cobran dos veces las ayudas y deberán devolver algunas cantidades
- Indonesia anuncia el fin del dispositivo de búsqueda del niño valenciano desaparecido en el naufragio
- La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
- Andrea Ortuño 'dedicará su vida a ayudar a los demás' tras la pérdida de su marido e hijos en el naufragio de Indonesia
- Los proveedores de VW preparan la llegada de 700 asiáticos para terminar la gigafactoría
- Indonesia anuncia el fin de la búsqueda del niño desaparecido en el naufragio
- La llegada de las empresas de la gigafactoría agota el alquiler en la zona norte de Valencia