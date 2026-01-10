Mestalla dicta sentencia con el club y los jugadores

Estaba marcado en el calendario como un día tenso tras las últimas semanas competitivas del Valencia CF y así ha sido. Desde la previa del partido frente al elche en Mestalla, el valencianismo no ha dejado escapar su oportunidad de mostrar su descontento general, tanto con la directiva y propiedad del club como con los jugadores, que siguen recibiendo pitos.

Mestalla tardó un poco más de lo normal en ir llenándose, y tenía una explicación. Cientos de aficionados se han concentrado en la Avenida de Suecia minutos antes del partido para protestar en contra de la gestión del club. Las pancartas acompañaban a los ya típicos cantos de 'Peter vete ya' de una afición desesperada por que su club vuelva al lugar que se merece y que empezó a perder desde la compra de las acciones por parte de Peter Lim hace ya más de una década.

¿Gritos de 'Corberán dimisón'? El entrenador del Valencia responde / SD

Los jugadores no se salvan

Las protestas contra la directiva van por un lado y los reproches a los jugadores y cuerpo técnico, por otro. La semana pasada, el equipo ya recibió la ira de algunos aficionados a su llegada a la ciudad tras el ridículo en Vigo, escuchando de cerca a valencianistas que exigen mucho más. Corberán, sin ir más lejos, recibió cánticos de 'Corberán vete ya'.

Y este sábado, por lo menos en los minutos previos al partido, el ambiente no ha sido distinto. Aunque ha habido cierta diversidad de opiniones, el público que ya estaba sentado en su asiento de Mestalla ha recibido mayoritarimente con pitos a los jugadores. De hecho, y como anécdota, los abucheos han sido más sonoros en la salida al campo del Valencia que en la de los jugadores del Elche.