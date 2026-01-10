Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración FeijóoAyudas ERTE FordFin búsqueda IndonesiaGigafactoría VWTiempo en ValenciaEmiliana ArtagaveytiaZAS València
instagramlinkedin

EUROLIGA

Frente común del Valencia Basket con el resto de clubes no propietarios de la Euroliga

El club taronja, en contacto con Dubai Basketball, Hapoel Tel Aviv, AS Monaco, Partizan Belgrado, Estrella Roja, y Virtus Bologna

El objetivo es unificar posturas para exigir a los 13 propietarios más presencia en la toma de decisiones, al margen del reparto económico

La próxima NBA europea está cada vez más cerca y cuatro de los propietarios aún no han renovado con la actual competición europea

Valencia. Partido de Euroliga Valencia Basket Club vs Kosner Baskonia VLC SPD

Valencia. Partido de Euroliga Valencia Basket Club vs Kosner Baskonia VLC SPD / JM López

Jorge Valero

València

La futura Euroliga sigue siendo una incógnita a día de hoy ante la próxima irrupción de la NBA Europea, pero mientras se acaba de definir la composición y el formato de la misma para las próximas temporadas, los actuales equipos que la juegan y no son propietarios, entre ellos el Valencia Basket, han acelerado contactos para hacer frente común y exigir mayor peso en la toma de decisiones.

Los 13 equipos propietarios en estos momentos son los que tienen voz y voto en la presente Euroliga, pero con cuatro de ellos sin firmar aún la renovación con la máxima competición europea (Real Madrid, Barcelona, Fenerabahçe y Asvel Villeurbanne), se presenta la posibilidad a que la competición se abra más a otros clubes con potentes proyectos en Europa, como es el caso del Valencia Basket.

De momento, ya ha habido contactos entre el club taronja, Dubai Basketball, Hapoel Tel Aviv, AS Monaco, Partizan Belgrado, Estrella Roja, y Virtus Bologna, de cara a poner a poder plasmar unas peticiones conjuntas a los propietarios y que no pasan exclusivamente por un mayor reparto económico para ellos.

Celebración taronja tras el último partido de Euroliga ante el Baskonia.

Celebración taronja tras el último partido de Euroliga ante el Baskonia. / JM López

La situación taronja

El Valencia Basket logró asegurarse el pasado verano la permanencia en la Euroliga al menos para tres temporadas consecutivas, pero existe una cláusula de salida en el que caso de que el club taronja estuviera interesado en no cumplirlos en el caso de que cambiara la situación o el formato de la competición o se le abriera la opción de entrar en la futura Liga Europea de la NBA.

Tres no propietarios arriba en la clasificación

Curiosamente, tras la jornada 20 eran tres de ellos los primeros en la clasificación de la Euroliga, una situación que ayuda a la hora de pedir más protagonismo en la toma de decisiones de la competición.

Aunque de momento solo ha habido contactos en este sentido a iniciativa del Dubai Basketball, según Basketnews, estos se pueden traducir en la creación de una asociación, en la que podría entrar algún otro equipo de Eurocup con un proyecto fuerte como el del Hapoel Jerusalén.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents