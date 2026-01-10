Pedro Martínez: "A nadie le gusta perder dos partidos seguidos"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, analizó la situación de su equipo tras la derrota ante el Unicaja de Málaga en el Roig Arena de este sábado después de la sufrida el jueves en la Euroliga ante el Mónaco y valoró positivamente el esfuerzo de sus jugadores.

"A nadie le gusta perder dos partidos seguidos sea en casa o fuera. Lo único que puedo decir del vestuario es trasladar mi respeto y admiración por los jugadores que tenemos, que intentan dar su máximo cada partido y jugando cada dos días", explicó Martínez en rueda de prensa.

El técnico del Valencia Basket trasladó un mensaje de tranquilidad tras los últimos dos resultados negativos: "No podemos caer en el dramatismo. Todo lo que hemos hecho es válido y hay que perseverar, mejorar lo que tengamos que mejorar y poco más. No hay que hacer ningún tipo de revolución, seguir en la línea y no hay que buscar excusas. No vamos a decir que hemos perdido por jugar muchos partidos".

"No vamos a hacer nada diferente. Vamos a intentar pasar página, criticar lo que tengamos que criticar y prepararnos para el siguiente en función del rival y en función nuestra. Hay que mirar siempre a lo siguiente", señaló Martínez en relación a los posibles cambios en el juego de su equipo de cara a los próximos partidos.

El entrenador catalán reconoció que "el cansancio existe" pero pidió encontrar a más jugadores inspirados en los partidos: "El cansancio existe, pero por eso tomamos las decisiones que tomamos, para que se note lo menos posible. Jaime Pradilla y Nate Reuvers también juegan muchos minutos y hoy han estado bien, así que necesitamos encontrar más jugadores y sacar los partidos adelante lo mejor que podamos".