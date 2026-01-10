Thierry se marcha llorando de Mestalla y enciende las alarmas

El silencio se apoderó de Mestalla cuando Thierry Rendall abandonó el terreno de juego. No fue una sustitución más. Fue una escena cargada de dramatismo, con el futbolista portugués caminando lentamente hacia el banquillo, dolorido, tapándose el rostro con la chaqueta y sin poder contener las lágrimas. Una imagen que reflejó a la perfección la dureza del golpe, tanto físico como emocional, para un jugador que volvía a caer en el peor momento posible para el Valencia CF.

Thierry, controlado un balón / JM López / R

Una jugada fatídica que terminó en lesión

La acción que marcó la noche comenzó con una de las virtudes más reconocibles de Thierry: la potencia y la valentía. El lateral cortó un balón en su campo y se lanzó al ataque superando rivales con decisión. Sin embargo, en uno de los toques, el esférico se le fue largo y, al intentar rebañar la pelota, notó de inmediato una dolencia en el muslo izquierdo. El gesto fue claro, la reacción inmediata y el desenlace inevitable.

Desde la retransmisión televisiva se pudo ver al jugador completamente desolado, consciente de que algo no iba bien. Los médicos del cuerpo técnico le vendaron la zona afectada en el banquillo mientras Thierry permanecía con la mirada perdida, los ojos vidriosos y el rostro desencajado.

Lágrimas en el banquillo y preocupación máxima

Ya sentado en el banquillo, la imagen fue aún más dura. Thierry se cubría la cara, abatido, sabiendo que no era una simple molestia. El portugués es consciente de su historial reciente y de lo mucho que le ha costado dejar atrás anteriores problemas físicos. Esta nueva lesión muscular supone un duro revés personal y deportivo. La escena no pasó desapercibida para Mestalla, que respondió con aplausos de ánimo, consciente del esfuerzo y la entrega constante del jugador cada vez que viste la camiseta valencianista.

Thierry en el banquillo / M.A Montesinos

Un problema más para un Valencia en cuadro

La lesión de Thierry se suma a una lista de ausencias que no deja de crecer. Diakhaby y Julen Agirrezabala ya se encontraban en la enfermería, y ahora el equipo pierde a una pieza clave en el lateral derecho. En una jornada 18 marcada por la necesidad de sumar puntos, el contratiempo agrava aún más la situación de un Valencia que lucha contra las adversidades deportivas y físicas.

El cuerpo técnico queda ahora a la espera de las pruebas médicas que determinen el alcance exacto de la lesión muscular, aunque las sensaciones no invitan al optimismo tras la reacción del futbolista sobre el césped