Un triste punto en otra final 'perdida'

Estaba todo el mundo avisado. Iba a ser un día tenso en Mestalla después de las ridículas últimas semanas competitivas del Valencia y así fue. Se notó en cada minuto, en cada detalle, en cada acción. Incluso antes del partido, con protestas en los aledaños del estadio, y en los primeros segundos del mismo, cuando la grada de animación de Mestalla decidió dar la espalda, de forma literal, a su equipo hasta que se cumpliera el primer minuto.

En lo futbolístico, esa tensión también hacía mella. Impresiones, indecisiones, precipitaciones… y muchas cosas más. Eso no impidió que llegaran las ocasiones, más para un Valencia que, aunque no llevaba el control del balón, sí avisaba con más peligro. En el minuto 4 la tuvo Rioja, después de una pérdida ahí donde no se debe del Elche. Con Dituro fuera de su posición, el balón le cayó al sevillano, que trató de picarla, pero el balón se marchó desviado.

La segunda también estuvo en las botas de Rioja, no sin antes un aviso sin remate del Elche, y fue, de nuevo tras un robo con la presión bien ejecutada. Rebañó Pepelu, que tocó con Beltrán y este puso a correr a Luis. Dentro del área, recortó y sentó a dos, pero se le hizo de noche a la hora de rematar. Después llegaría el primer varapalo para los de Corberán, no en forma de gol sino de lesión de Thierry, que tuvo que dejar su sitio a un Foulquier recibido con pitos. El de Guadalupe tuvo la opción de reconciliarse con un gol de cabeza, pero el remate, que parecía claro, no llegó por escasos centímetros con Dituro ya superado, lo que provocó de nuevo pitos de Mestalla, claro.

La afición cargó contra el técnico y los jugadores a la conclusión del partido / M. A. Montesinos

Caían los minutos de la primera mitad y el guion se mantuvo en la misma línea en todo momento, tanto a niveles de tensión como en lo futbolístico. El Elche trataba de desperezarse con alguna salida rápida de balón, pero la realidad es que inquietó poco a Dimitrievski. De hecho el mayor susto para el macedonio llegó con lo que parecía una lesión de cuádriceps que hizo saltar a calentar a Rivero, pero finalmente se quedó en eso, en un susto.

Empujados por la desesperación

En los minutos finales, probablemente empujados por la desesperación de Mestalla, el Valencia dio un paso más en busca del gol, creando peligro, sobre todo, en los saques de esquina. En la última acción de la primera mitad, Mestalla terminó de estallar porque no se creyó el fallo garrafal de André Almeida, a quien, tras un mal despeje de la zaga ilicitana, le cayó un balón propicio casi en el área pequeña que pedía ser empujado al fondo de las mallas. El luso se llenó de balón y la envió a Gol Xicotet. Pitido del árbitro, jugadores a vestuarios y más pitos de Mestalla.

Perdió ritmo el partido tras el paso por vestuarios. El Valencia escondió el colmillo y el Elche estaba más cómodo. Solo Pepelu probaba fortuna, y era mediante un disparo muy lejano que se marchó desviado. Todo se enfrió más con un choque entre Beltrán y Bigas en el que Mestalla primero se desgallitó pidiendo falta al argentino y luego tuvo que despedir con aplausos a un Bigas que se marchó en camilla y con las manos en la cara.

Y en mitad de un ambiente casi depresivo, apareció una luz de esperanza que revivió la grada del estadio. Corberán llamó a Umar Sadiq, que entró raudo al campo acompañado de una gran ovación de Mestalla, la única hasta el momento. Junto a él entro Danjuma, a ver si recuperaba algo de verticalidad el partido.

Ugrinic en un lance del partido / EFE

Pero la cosa no cambió demasiado salvo alguna arrancada de Sadiq. El Valencia había perdido por completo la capacidad de crear peligro y el Elche estuvo listo para aprovecharlo. En una de esas salidas de balón que el Valencia no tiene ni idea de hacer, Tárrega regaló el balón en el centro del campo. El balón le cayó a Diangana, que se vio con espacio por delante y no dudó en acercarse. Incrédulo al ver que no le entraba ni dios, armó la pierna zurda y disparó con toda la comodidad del mundo, poniendo el balón lejos del alcance de Dimitrievski y haciendo el primer gol en el marcador bajo el éxtasis ilicitano y la desesperación valencianista.

Corberán metió más cambios, a la desesperada. Ramazani y Javi Guerra entraron al campo, no sin la reprimenda de Mestalla. La cosa no cambiaba y el Valencia seguía incapaz de inquietar... hasta que se topó con un golpe de fortuna. En una falta en la frontal del área, Rioja y Pepelu hilaron una jugada ensayada, que terminó con el disparo del de Denia impactando en una mano rival. Penalti claro que el propio Pepelu se encargó de transformar para empatar el partido en el minuto 87.

Cosas de la inercia, el Valencia se volvió a venir arriba. Ramazani la tuvo y más adelante Foulquier sirvió un pase de la muerte que terminó en córner. Tárrega también lo intentó de cabeza, pero también sin suerte. Hubo más ímpetu que calidad, y el gol de la remontada no llegó, dejando en tablas el derbi autonómico. Un punto positivo para el Elche, que sigue sumando fuera de casa en su carrera por la salvación, y el mismo botín, aunque muy triste, para el Valencia, que vuelve a tirar a la basura una oportunidad de ganar en casa y sentar las bases de un cambio de inercia.

Ficha técnica:

1 - Valencia: Dimitrievski; Thierry (Foulquier, m.17), Tárrega, Copete, Gayà; Luis Rioja, Ugrinic (Ramazani, m.77), Pepelu, Diego López (Javi Guerra, m.77); Almeida (Danjuma, m.65) y Lucas Beltrán (Sadiq, m.65).

1 - Elche: Dituro; Chust, Bigas (Affengruber, m.60), Petrot; Álvaro Núñez, Febas (Redondo, m.83), Aguado, Neto (Diang, m.74), Valera; Yago Santiago (Adam, m.60) y Álvaro Rodríguez (Pedrosa, m.74).

Goles: 0-1, m.75: Diang. 1-1, m.87: Pepelu (p)

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité madrileño). Amonestó a Pepelu (m.94) y Ramazani (m.95) por parte de los locales y a Álvaro (m.64), Chust (m.73) y Pedrosa (m.95) por parte de los visitantes

Incidencias: Partido correspondiente a la décimonovena jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Mestalla ante 44.949 espectadores.