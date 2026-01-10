Valencia Basket empieza la segunda vuelta de la LF Endesa recibiendo a Perfumerías Avenida

Valencia Basket inicia la segunda vuelta de la LF Endesa recibiendo en el Roig Arena a Perfumerías Avenida (domingo 10 de enero, 12:15h, Roig Arena, À Punt). El conjunto taronja busca seguir sumando sensaciones con sus tres victorias seguidas en competición nacional y resarcirse de la derrota en Würzburg hace un mes, dando un golpe encima de la mesa ante un rival directo.

Valencia Basket llega a esta jornada 16 de la LF Endesa con un 11-4, con la tercera posición de la tabla afianzada y con tres victorias consecutivas. En estos momentos lidera Casademont Zaragoza con un 14-1 y en segunda posición Spar Girona con un 13-2. Por debajo el equipo taronja tiene a Hozono Global Jairis y Perfumerías Avenida y con un 9-6 en cuarta y quinta posición, respectivamente.

Rubén Burgos tendrá la baja de una de sus jugadoras profesionales en este partido. Cristina Ouviña sigue afectada por su proceso gripal que le ha impedido disputar los dos últimos partidos y tampoco podrá estar este domingo. Hind Ben Abdelkader estará disponible pese a haber pasado por un proceso vírico. Leticia Romero regresa tras completar la recuperación de una lesión muscular en el sóleo, junto con Raquel Carrera, después de un parón para recuperar los problemas en su rodilla izquierda.

El técnico taronja asegura que están "ya con ganas de volver a jugar en casa en el inicio de la segunda vuelta, con máxima ilusión por trabajar para conseguir los objetivos, y tenemos la referencia cercana del partido de la primera vuelta hace más o menos un mes, en su cancha, donde hemos trabajado en ese vídeo. Aspectos para mantener, del buen equilibrio que tuvimos en defensa durante muchos minutos, colapsando bien la pintura y defendiendo sus tiradoras en transición, y con muchos aspectos a mejorar, especialmente, del último partido nuestro, volvemos a hablar de que será muy importante cerrar bien el rebote, controlar nuestras pérdidas, para tener un buen ritmo ofensivo y controlar el partido en los timings que queremos, y trabajar especialmente bien la defensa del bloqueo directo. Sus cinco son buenas bloqueadoras, obviamente, las jugadoras en posición de base, y Iyana Martín, sobre todo, genera mucho desde estas situaciones, y más ahora que ya se han incorporado a una jugadora grande, de pintura, con buena mano y con experiencia, como es Virag Kiss".

En este sentido, advierte que esperan "el mejor Avenida posible, mejorado y con ambición, y nosotras queremos estar a la altura, con los dos días que hemos tenido de trabajo. A nivel físico, recuperando poco a poco, ya van incorporándose con el grupo, tanto Raquel, como también esperamos, de última hora, que Leti pueda sumar un poco, y continuamos con la duda de Cristina Ouviña, continúa con proceso gripal, y Hind no se ha ejercitado las últimas sesiones por un proceso vírico también. Vamos a ver en qué estado llegan todas las jugadoras, pero los dos días de preparación los exprimiremos a nivel técnico, táctico y físico, para llegar lo mejor posible el domingo”.

Un rival recurrente

Perfumerías Avenida es el rival más recurrente de Valencia Basket en su historia con un total de 32 enfrentamientos. El balance global es de 20-11 para las salmantinas y un empate. En las últimas campañas la superioridad es taronja si nos ceñimos a eliminatorias. En la temporada 22-23, Valencia Basket ganaba en semifinales de Supercopa y en la final por el título de liga. En la campaña 23-24 las valencianas ganaron en la final de la Supercopa y también en la final por el título. El año pasado el conjunto taronja volvió a superar a Perfumerías Avenida en la semifinal de la LF Endesa y esta misma temporada las de Rubén Burgos ganaron en semifinales de la Supercopa. Eso sí, los partidos de liga regular suelen caer en su mayoría del lado salmantino. En València se han vivido un total de 13 enfrentamientos entre liga regular y playoff. En liga regular solo hubo una victoria en la temporada 20-21 por un punto de diferencia. En playoffs el equipo taronja se ha llevado los tres últimos partidos de la final. La victoria más amplia local fue un +17 en la 23-24. La derrota más ajustada fue un 74-76 en la final de la 20-21 y la más amplia fue un 57-82 en la 19-20.