Mestalla y Sadiq al rescate del Valencia CF de Corberán

Mestalla y Sadiq. Sadiq y Mestalla. Son los dos clavos ardiendo a los que se agarra el Valencia CF de Carlos Corberán para escapar de la crisis de fútbol y resultados que ha condenado al equipo a los puestos de descenso a segunda división. Con los jugadores y por primera vez con el entrenador en el foco de la afición, el conjunto blanquinegro se aferra al auxilio del 'factor campo' y a la ayuda del delantero nigeriano para limpiar la imagen de Vigo y escapar de la zona roja. No se puede caer más bajo. El equipo tocó fondo en Balaídos y no puede permitirse el lujo de tropezar de nuevo en casa, donde no gana desde el 21 de noviembre de 2025 en el derbi de la ciudad contra el Levante UD. Un mes y medio después, hundido desde la antepenúltima posición de la tabla, solo vale ganar.

La situación es límite. Corberán llega 'tocado' después de la sangrante derrota contra el Celta y los primeros cánticos de los aficionados pidiendo su dimisión a la llegada de la expedición al aeropuerto de Manises. El técnico cuenta con la confianza (pase lo que pase) del club, pero necesita encontrar las soluciones dentro del campo que se le resisten para espantar las dudas en torno a su figura y enderezar de una vez por todas el rumbo de la temporada. El club ha despertado acelerando el primer fichaje del mercado de invierno, pero ahora le toca al entrenador y a sus jugadores dar un paso adelante. El margen de error se ha acabado. El Valencia necesita el triunfo de manera urgente para maquillar sus pobres números de la primera vuelta (solo tres victorias en 18 jornadas) y mirar a la segunda parte del campeonato con un poquito más de esperanza.

El problema es que las desgracias nunca vienen solas. Corberán ha perdido esta semana por el camino a su portero titular y a uno de los jugadores de jerarquía llamados a tirar del carro. Julen Agirrezabala es baja mes y medio como mínimo. Mouctar Diakahby, toda la temporada. Por si fuera poco, tampoco estará el máximo goleador del equipo Hugo Duro por sanción. La gran novedad será la presencia de Stole Dimitrievski bajo palos. El macedonio, cosas del destino, asume la responsabilidad de la portería después de un año y medio de relación convulsa con el club. El equipo volverá a defensa de cuatro con el regreso de César Tárrega y José Luis Gayà, ambos suplentes en Vigo. Corberán está dispuesto dar entrada también a Filip Ugrinic en el centro del campo si lo ve al cien por cien físicamente. A diferencia de Balaídos, el técnico apostará por jugadores específicos de banda: Diego López parece fijo en la derecha. Danjuma y Rioja se jugarán un puesto en el carril izquierdo. Arriba la idea inicial es arrancar con Lucas Beltrán hasta que Sadiq tome el relevo en la segunda mitad.

El Elche, por su parte, llega a Mestalla con el cartel de equipo revelación de LaLiga y con la ambición de conseguir una victoria para la historia que supondría la guinda perfecta a la primera vuelta: 25 puntos. Los de Sarabia confían en aprovechar la inestabilidad y crispación que rodea al Valencia para lograr su primer triunfo como visitante de la temporada y romper de paso una estadística negativa que se prolonga desde hace 53 años sin ganar un duelo autonómico fuera de casa en Primera División. El conjunto ilicitano, de hecho, viene de perder la pasada jornada la condición de invicto como local contra el Villarreal. Sarabia no podrá contar por lesión con Rafa Mir, máximo goleador del equipo con 6 tantos, y Héctor Fort, operado del hombro. La principal novedad será la vuelta del portugués André Silva.