Valencia-Elche, un estreno con acento paraguayo

Mestalla albergó el primer duelo liguero entre el Valencia y el Elche en la temporada 59-60. Aquel fue el primer capítulo de una estrecha rivalidad entre ambos clubes. Durante 12 campañas consecutivas, se vieron las caras en primera división. Estos enfrentamientos sentaron un precedente, nunca hasta entonces se había registrado un duelo tan prolongado en el tiempo entre dos clubes valencianos en la máxima categoría.

Además de los duelos en la Liga, se añadieron un par de eliminatorias coperas de gran relevancia. En las semifinales de 1967, los de Mestalla eliminaron a los de Altabix antes de proclamarse campeones. Dos años después, en la ronda de cuartos, fueron los franjiverdes quienes se clasificaron aunque no pudieron conseguir el título tras caer por la mínima en la final ante el Athletic, el mismo rival al que había vencido el Valencia cuando entonó el alirón.

Por Mestalla ya habían pasado el Hércules, el Castellón y el Alcoyano como rivales regionales en la Liga. Los ilicitanos, entonces en segunda división, tan solo habían visitado al Valencia en un remoto cruce copero, a principio de los años 40, resuelto sin demasiados problemas por los locales. El debut del Elche en la élite vino acompañado de varias singularidades. Su entrenador era, al mismo tiempo, jugador. Una figura poco habitual asumida por el legendario delantero centro César, con un glorioso pasado en el Barça, que dirigía al equipo desde dentro del terreno de juego.

Antonio Fuertes, protagonista

El otro gran protagonista del estreno del Elche en el feudo valencianista fue Antonio Fuertes, adorado por la parroquia de Mestalla, tras una extraordinaria trayectoria de 13 años entre el filial y el primer equipo, salpicada de grandes éxitos. “Tonín” Fuertes puso la nota sentimental la tarde del domingo 21 de febrero de 1960. El otro aspecto llamativo del partido fue la presencia de jugadores paraguayos en ambas alineaciones. Por parte local estuvieron el centrocampista Carlos Sanabria y el delantero Raúl Aveiro; en las filas visitantes, figuraba el ariete Cayetano Ré.

El Valencia de aquel ejercicio tenía un marcado acento sudamericano. En el once también estaban presentes tres brasileños, Walter y Joel, mientras que Machado no fue titular. El cuadro se completaba con la presencia de Otto Búmbel en el banquillo. El técnico, nacido en Brasil, se había hecho cargo del equipo en la segunda jornada, al sustituir al mítico Jacinto Quincoces. No pudo tener mejor debut, su equipo se impuso por 2-1 al Real Madrid.

El fútbol español se había llenado de paraguayos en esa época. La presencia de Eulogio Martínez en el Barcelona, Achúcarro y Agüero en el Sevilla, o Manuel Fleitas en el banquillo madridista, así lo demuestran. En la plantilla ilicitana también estaba el guaraní Laguardia, ausente en el equipo que se midió al Valencia. Con apenas extranjeros de origen europeo, salvo los húngaros por razones políticas, se dio cita una legión de argentinos, brasileños, y uruguayos en las plantillas de la época. Al conjunto de Mestalla había llegado el charrúa Héctor Nuñéz, que completaba la representación sudamericana. Aquella fue la primera campaña del “Palomo”, como le bautizó la grada, prendada del amor propio y de la garra que exhibía.

El protagonismo paraguayo se confirmó en ambos duelos. En Altabix, en la primera vuelta, hubo triunfo ilicitano por 2-1. Cayetano Ré firmó el tanto de la victoria, después del logrado por Aveiro que ponía, provisionalmente, el empate a uno en el marcador. En Mestalla se repitió la historia. Un gol madrugador, minuto 3, de Aveiro, sirvió para resolver la contienda. Ya no se movió más el marcador. Al encuentro llegaron ambos equipos empatados en la clasificación. A la conclusión del campeonato se mantuvo el equilibrio, y los valencianistas, novenos, sumaron un punto más que el Elche.

Empates y goleadas

Los siguientes enfrentamientos en los años 60 vieron de todo. Tras el primer choque, se registraron 3 empates consecutivos en Mestalla, los dos primeros sin goles, y el tercero con el marcador final de 2-2. Esa tarde, otro paraguayo, Juan Carlos Lezcano, adelantó por partida doble a los visitantes, pero en los minutos finales, cuando el partido se antojaba sentenciado, Vicent Guillot igualó la contienda con sus dos tantos. Años después, en el verano de 1970, el delantero de Aldaia se enrolaría en el Elche tras abandonar la disciplina valencianista.

En esa época, se registraron un par de goleadas, ambas por 5-0 para los de Mestalla. En la primera- ejercicio 64-65-sobresalió la figura de Navarro, natural de Corbera y autor de un triplete en el día de su debut en primera división-; en la segunda, campaña 66-67, otro delantero valenciano, Terol, nacido en Llosa de Ranes, se estrenó con un doblete en la Liga. Entre medias, el Elche logró su única victoria en el feudo valencianista en primera división, al imponerse por 1-2 en la temporada 65-66. Los ilicitanos remontaron el gol madrugador de Navarro y antes del descanso ya ganaban. En el ejercicio 70-71 se cerró esta intensa relación. El Valencia se impuso por 3-0 una semana antes de ganar la Liga y el Elche bajó a segunda.