El valenciano Pedro Martínez da el primer título del año al tenis español

Primera alegría para el tenis español en este 2026. El valenciano Pedro Martínez Portero ha conseguido el primer título de la temporada en su estreno este curso. El español ha ganado el Challenger 125 de Bangalore (India) tras derrotar a Timofey Skatov por 7-6 y 6-3.

El español ha dominado durante toda la semana en un torneo en el que partía como primer cabeza de serie. De hecho Martínez Portero solo ha cedido un set en toda la semana y fue en la primera ronda contra el finlandés de Eero Vasa.

Un buen empujón anímico para un Martínez Portero que ha empezado la temporada en un gran estado de forma. Esta victoria supone el octavo título para el valenciano que no ganaba un trofeo desde octubre de 2024 en la Copa Faulcombridge de Valencia. Así pues se espera que pegue un subidón en el ranking ATP para próxima semana, asentándose en el TOP 100 con cierta holgura.